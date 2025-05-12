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Haberler Yaşam DEHA 30. BÖLÜM HD İZLE | Show TV ile Deha son bölüm tamamı, tek parça, full HD izle
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:00 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 06:00

DEHA 30. BÖLÜM HD İZLE | Show TV ile Deha son bölüm tamamı, tek parça, full HD izle

Deha dizisi, her pazar akşamı Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Bugün akşam yayınlanacak 30. bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Devran, intikam planında önemli bir aşamaya yaklaşırken, Sofi'nin vurulmasıyla büyük bir şok yaşar. Bu olay, Devran'ın stratejisinde köklü bir değişikliğe sebep olur ve intikam sıralamasını yeniden gözden geçirmesine neden olur. İşte, Show TV ile Deha 30. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.

DEHA 30. BÖLÜM HD İZLE | Show TV ile Deha son bölüm tamamı, tek parça, full HD izle

Deha son bölüm izle tek parça, full HD ekranı başında yerler alınıyor. Dizinin 11 Mayıs 2025 tarihli yeni bölümünde Cengiz'in muhbir olduğu bilgisini kullanarak İskender'i tuzağa çekmeye karar verir ve herkesi yanıltarak Sofi'nin intikamını tam da onun istediği biçimde almayı başarır. İşte, Show TV ile Deha 30. bölüm izle ekranı.

DEHA 30. BÖLÜM HD İZLE | Show TV ile Deha son bölüm tamamı, tek parça, full HD izle

DEHA 30. BÖLÜM İZLE

11 Mayıs 2025 tarihli Deha dizisinin 30. Bölümünü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/deha/2975

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DEHA 30. BÖLÜM HD İZLE | Show TV ile Deha son bölüm tamamı, tek parça, full HD izle

30. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Devran, nihai planına ilerlerken Sofi'nin vurulmasıyla sarsılır ve intikam listesinin sırasını değiştirmek zorunda kalır. Cengiz'in muhbir olduğu bilgisini kullanarak İskender'i tuzağa çekmeye karar verir ve herkesi yanıltarak Sofi'nin intikamını tam da onun istediği biçimde almayı başarır.

DEHA 30. BÖLÜM HD İZLE | Show TV ile Deha son bölüm tamamı, tek parça, full HD izle

Karga, İmre'yle Devran konusunda yüzleşir. Fakat Devran bu yüzleşme haberini aldığında tozu dumana katar. Karga ile birbirlerine açıktan rest çekerler. Bu defa Devran, Karga'nın kurtulmasının mümkün olmadığı bir düşman edinmesini sağlamıştır. İskender ise Cesur ve Devran arasındaki ittifaktan şüphelenmeye başlar.

DEHA 30. BÖLÜM HD İZLE | Show TV ile Deha son bölüm tamamı, tek parça, full HD izle