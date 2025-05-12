DEHA 30. BÖLÜM HD İZLE | Show TV ile Deha son bölüm tamamı, tek parça, full HD izle

Karga, İmre'yle Devran konusunda yüzleşir. Fakat Devran bu yüzleşme haberini aldığında tozu dumana katar. Karga ile birbirlerine açıktan rest çekerler. Bu defa Devran, Karga'nın kurtulmasının mümkün olmadığı bir düşman edinmesini sağlamıştır. İskender ise Cesur ve Devran arasındaki ittifaktan şüphelenmeye başlar.