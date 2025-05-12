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DEHA 30. BÖLÜM HD İZLE | Show TV ile Deha son bölüm tamamı, tek parça, full HD izle
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:00
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
06:00
DEHA 30. BÖLÜM HD İZLE | Show TV ile Deha son bölüm tamamı, tek parça, full HD izle
Deha dizisi, her pazar akşamı Show TV ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Bugün akşam yayınlanacak 30. bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşanacak. Devran, intikam planında önemli bir aşamaya yaklaşırken, Sofi'nin vurulmasıyla büyük bir şok yaşar. Bu olay, Devran'ın stratejisinde köklü bir değişikliğe sebep olur ve intikam sıralamasını yeniden gözden geçirmesine neden olur. İşte, Show TV ile Deha 30. bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri.