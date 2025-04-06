Deha bu akşam var mı yok mu? 6 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?

DEHA BU HAFTA VAR MI, NEDEN YOK?

Bayram dolayısıyla birçok dizinin yayın takviminde değişiklikler yaşandı. Bu sebeple de Deha dizisi 6 Nisan 2025 Pazar günü Show TV ekranlarında yer almayacak.

Show TV yayın akışında yapılan değişiklikle, dizinin yayın saatinde sevilen yerli sinema Yedi Bela Hüsnü ekrana gelecek. Akabinde ise Deha tekrar bölümü ile seyirci ile buluşacak.