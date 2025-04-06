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Haberler Yaşam Deha bu akşam var mı yok mu? 6 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 13:30 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 13:30

Deha bu akşam var mı yok mu? 6 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?

Her hafta pazar günü ekranlara gelen Deha 26. bölümü ile seyirci ile buluşmayı bekliyor. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok dizinin yayın akışında değişiklik yaşanırken, izleyiciler Deha'nın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. 6 Nisan 2025 Show TV yayın akışı sorgulanıyor. Peki, Deha bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Deha bu akşam var mı yok mu? 6 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?

Show TV'nin sevilen dizisi Deha'nın 26. bölümü Ramazan Bayramı sebebiyle yayınlanmamıştı. Bu hafta da bayram tatili sebebiyle birçok dizinin yayın takviminde değişiklikler yaşandı. Durum böyle olunca "Deha bu akşam var mı yok mu?" soruları dizinin takipçilerinin odaklandığı konulardan biri haline geldi. 6 Nisan 2025 Show TV yayın akışını yakından takip eden izleyiciler bu sorulara yanıt buluyor. Peki; Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar.

Deha bu akşam var mı yok mu? 6 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?

DEHA BU HAFTA VAR MI, NEDEN YOK?
Bayram dolayısıyla birçok dizinin yayın takviminde değişiklikler yaşandı. Bu sebeple de Deha dizisi 6 Nisan 2025 Pazar günü Show TV ekranlarında yer almayacak.

Show TV yayın akışında yapılan değişiklikle, dizinin yayın saatinde sevilen yerli sinema Yedi Bela Hüsnü ekrana gelecek. Akabinde ise Deha tekrar bölümü ile seyirci ile buluşacak.

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Deha bu akşam var mı yok mu? 6 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?

DEHA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Sevilen dizi Deha'nın 26. bölümü, 13 Nisan 2025 Pazar akşamı Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşması bekleniyor.

Deha bu akşam var mı yok mu? 6 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?

DEHA'NIN 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Bu defa hem Devran hem de İskender sevdiği kadınlar için mücadele vermek zorundadırlar. Fakat İskender, Devran'ın bu mücadelesini aynı zamanda Karahan'a karşı kendi lehine bir fırsat olarak da değerlendirme derdindedir. Cesur, İskender'in bu hamlesiyle para için İmre'yi bile gözden çıkarabileceğini fark eder ve İmre için asla atmayacağını düşündüğümüz bir adım atar.

Deha bu akşam var mı yok mu? 6 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?

Karahan, Devran tarafından köşeye sıkıştırıldığında artık İmre için daha tehlikelidir. Devran İmre'yi bu tehlikeden kurtarmaya çalışırken İskender ise Aysel'in ona dönmesini sağlamak için Devran'ı en sevdiği yerden vurmaya hazırlanmaktadır.