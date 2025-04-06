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Deha bu akşam var mı yok mu? 6 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
13:30
Deha bu akşam var mı yok mu? 6 Nisan 2025 Show TV yayın akışı ile Deha yeni bölüm ne zaman?
Her hafta pazar günü ekranlara gelen Deha 26. bölümü ile seyirci ile buluşmayı bekliyor. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle birçok dizinin yayın akışında değişiklik yaşanırken, izleyiciler Deha'nın bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. 6 Nisan 2025 Show TV yayın akışı sorgulanıyor. Peki, Deha bu akşam var mı yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman?