Dehşet villasında kabus bitmiyor! Fenomen Gizem Karamelek’ten tecavüz talimatı: Keyfinize bakın

SABAH'ın Türkiye'ye duyurduğu "Dehşet Villası" olayında bir şok ifade daha ortaya çıktı. İddialara göre; Çatalca'daki iki katlı villaya kaçırılan, darp edilen, görüntüleri videoya alınan, saçları kesilen, 4 kişinin cinsel saldırısına uğrayan ve olayın, moda yarışmacısı sosyal medya fenomeni Gizem Karamelek'in kıskançlık sonucu intikam almak adına azmettirmesiyle gerçekleştirildiğini ifade eden Kübra Z'nin ifadesinde; zorla villaya götürüldüğünde Karamelek'in yanındaki kişilere "Keyfinize bakın" diyerek tecavüz talimatı verdiğini söylediği öğrenildi. Kübra Z. ifadesinde 4 kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.