Dehşet villasında kabus bitmiyor! Fenomen Gizem Karamelek’ten tecavüz talimatı: Keyfinize bakın

Gizem Karamelek ifadesinde; "Kimseye tecavüz etmeleri için talimat vermedim ve "Keyfinize bakın" şeklinde söylemlerde bulunmadım. Herhangi bir suç örgütüyle veya liderleriyle hareket etmiyorum. Bu olay dosyada ismi geçen Halil A'nın beni düşürmeye çalışmasıdır. Olayın nedeninin, tam lakaplarını bilmediğim ve TikTok'ta videolarını izlediğim çizgi film kahramanlarının adlarını almış (Daltonlar) grupla aralarındaki savaşa beni dahil etme çabası olduğunu düşünüyorum" dedi.