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Giriş Tarihi: 08.08.2023 06:46 Güncelleme Tarihi: 08.08.2023 06:47

Dehşet villasında kabus bitmiyor! Fenomen Gizem Karamelek'ten tecavüz talimatı: Keyfinize bakın

SABAH'ın Türkiye'ye duyurduğu "Dehşet Villası" olayında bir şok ifade daha ortaya çıktı. İddialara göre; Çatalca'daki iki katlı villaya kaçırılan, darp edilen, görüntüleri videoya alınan, saçları kesilen, 4 kişinin cinsel saldırısına uğrayan ve olayın, moda yarışmacısı sosyal medya fenomeni Gizem Karamelek'in kıskançlık sonucu intikam almak adına azmettirmesiyle gerçekleştirildiğini ifade eden Kübra Z'nin ifadesinde; zorla villaya götürüldüğünde Karamelek'in yanındaki kişilere "Keyfinize bakın" diyerek tecavüz talimatı verdiğini söylediği öğrenildi. Kübra Z. ifadesinde 4 kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Emir SOMER
Dehşet villasında kabus bitmiyor! Fenomen Gizem Karamelek’ten tecavüz talimatı: Keyfinize bakın

İstanbul'da sahte plakalı ve siren tertibatlı araçla kaçırılan Kübra Z'nin yaşadığı dehşeti Türkiye'ye duyuran SABAH, soruşturmada yeni bilgilere ulaştı. İddialara göre; 31 Temmuz Pazartesi gecesi saat 04.00'te Bahçelievler'den kaçırılan Kübra Z. cep telefonunun elinden alındığını, cüzdanında bulunan 7 bin lirasının yağmalandığını, bir süre sonra motosikletle kendilerini izleyen 3 kişiden Gizem Karamelek'in araca bindiğini, araçta saçlarının kesildiğini ve darp edildiğini ifade etmişti.

Dehşet villasında kabus bitmiyor! Fenomen Gizem Karamelek’ten tecavüz talimatı: Keyfinize bakın

Kübra Z, Çatalca'nın İncegiz Mahallesi'ndeki 2 katlı kiralık prefabrik bir villaya götürüldüğünü, kendisine zorla uyuşturucu kullandırıldığını, 4 kişinin cinsel saldırısına maruz kaldığını, darp edildiğini, cep telefonu kamerasıyla videoya alındığını, olayın ise aralarında husumet bulunan moda yarışmacısı sosyal medya fenomeni olan Gizem Karamelek'in azmettirmesiyle gerçekleştiğini iddia etmişti.

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Dehşet villasında kabus bitmiyor! Fenomen Gizem Karamelek’ten tecavüz talimatı: Keyfinize bakın

"TECAVÜZ TALİMATI VERDİ" İDDİASI...

Olayın, Gizem Karamelek'in erkek arkadaşını kendisinden kıskanması sonucu intikam almak için diğer kişileri azmettirmesiyle gerçekleştirildiğini ifade eden Kübra Z'nin ifadesindeki ayrıntı adeta kan dondurdu. Kübra Z, zorla villaya götürüldüğünde Gizem Karamelek'in yanındaki kişilere "Keyfinize bakın" diyerek tecavüz talimatı verdiğini öne sürdü.

Dehşet villasında kabus bitmiyor! Fenomen Gizem Karamelek’ten tecavüz talimatı: Keyfinize bakın

İddiaya göre Kübra Z, ifadesinde Ahmet Salih Çalışkan (21), Eyüp Can Asma (21), Ali Can Çalışkan (21) ve İhsan Ç. adlı 4 kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin operasyonuyla yakalanan İhsan Ç. dışındaki tüm şüpheliler yakalandı. Gizem Karamelek'in kardeşi Umut Can Karamelek de gözaltına alındı. İhsan Ç'yi yakalamaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Dehşet villasında kabus bitmiyor! Fenomen Gizem Karamelek’ten tecavüz talimatı: Keyfinize bakın

Gizem Karamelek ifadesinde; "Kimseye tecavüz etmeleri için talimat vermedim ve "Keyfinize bakın" şeklinde söylemlerde bulunmadım. Herhangi bir suç örgütüyle veya liderleriyle hareket etmiyorum. Bu olay dosyada ismi geçen Halil A'nın beni düşürmeye çalışmasıdır. Olayın nedeninin, tam lakaplarını bilmediğim ve TikTok'ta videolarını izlediğim çizgi film kahramanlarının adlarını almış (Daltonlar) grupla aralarındaki savaşa beni dahil etme çabası olduğunu düşünüyorum" dedi.

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