Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Dekan vekili Profesör, şantiye girişindeki kazada hayatını kaybetti

Dekan vekili , şantiye girişindeki kazada hayatını kaybetti

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 19:52 Güncelleme Tarihi: 30.12.2018 19:55
Dekan vekili Profesör, şantiye girişindeki kazada hayatını kaybetti

'in Narlıdere ilçesinde, kazısı yapılan şantiye girişinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalan Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. (64) hayatını kaybetti.

Dekan vekili Profesör, şantiye girişindeki kazada hayatını kaybetti

, akşam saatlerinde Türkan Saylan Caddesi'nde meydana geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Dekan vekili Profesör, şantiye girişindeki kazada hayatını kaybetti

kazısının yapıldığı şantiyeye geri manevra yapan Ö.Ö. (35) yönetimindeki 35 NN 676 plakalı hafriyat kamyonu, Dokuz Eylül ÜniversitesiProf. Dr. 'ya çarptı.

Dekan vekili Profesör, şantiye girişindeki kazada hayatını kaybetti

Kamyonun altında kalan Büyükyazı olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis, çevre güvenliği alarak bölgeye emniyet şeridi çekti.

Dekan vekili Profesör, şantiye girişindeki kazada hayatını kaybetti

Sağlık ekipleri tarafından Büyükyazı'nın cansız bedeni savcının inceleme yapması için Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dekan vekili Profesör, şantiye girişindeki kazada hayatını kaybetti

sonrası kamyon şoförü Ö.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dekan vekili Profesör, şantiye girişindeki kazada hayatını kaybetti
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN