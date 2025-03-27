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Haberler Yaşam Deliha 2 filmi konusu ne oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV'de
Giriş Tarihi: 27.03.2025 22:34 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 22:34

Deliha 2 filmi konusu ne oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV'de

Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünü üstlendiği Deliha serisinin ikinci filmi televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. 2018 yapımı bu kahkaha dolu film, bu akşam yayında. İlk filmin ardından ana karakterin iş bulma sürecine odaklanan yapım gündemde. Deliha 2 konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu haline geldi. Peki, Deliha 2 nerede ve ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?

Deliha 2 filmi konusu ne oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV’de

Deliha 2 konusu ve oyuncuları araştırma konusu oldu. Filmin oyuncu kadrosunda Gupse Özay'a Eda Ece, Aksel Bonfil gibi isimler eşlik ediyor. Televizyon ekranı başında yerler alındı. Peki, Deliha 2 filmi nerede çekildi?

Deliha 2 filmi konusu ne oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV’de

DELİHA 2 KONUSU

Deliha 2, aşk hayatında umduğunu bulamayan, pusulayı bu sefer de kariyer hayatına çeviren Deliha'nın yaşadığı maceraları konu ediyor. Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır.

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Deliha 2 filmi konusu ne oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV’de

Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha'nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?

Deliha 2 filmi konusu ne oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV’de

DELİHA 2 OYUNCULARI

Gupse Özay

Eda Ece

Ali Çelik

Derya Alabora

Esin Eden

Hülya Duyar

Aksel Bonfil

Mert Öner

Deliha 2 filmi konusu ne oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV’de

DELİHA 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Döğüşbelen köyünde bir çiftlikte gerçekleştirildi.