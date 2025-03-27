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Deliha 2 filmi konusu ne oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV'de
Giriş Tarihi: 27.03.2025 22:34
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
22:34
Deliha 2 filmi konusu ne oyuncuları kimler, film nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam TV'de
Gupse Özay'ın senaryosunu kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda oturduğu ve başrolünü üstlendiği Deliha serisinin ikinci filmi televizyon ekranlarında seyirciyle buluşuyor. 2018 yapımı bu kahkaha dolu film, bu akşam yayında. İlk filmin ardından ana karakterin iş bulma sürecine odaklanan yapım gündemde. Deliha 2 konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu haline geldi. Peki, Deliha 2 nerede ve ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?