’Delirten hastalık’ kabusu oldu: 28 dişini çektirdi, şifayı Türkiye’de buldu!

'KENDİMİ BALKONDAN ATASIM GELİYORDU'

Yaşadığı ağrıların diş ağrısı olduğunu zannettiğini belirten Güney, "Sürekli dişçiye gittim. İlaç tedavileri işe yaramadı, daha sonra hastalığın trigeminal nevralji olduğunu öğrendim. Ağrıdan kendimi balkondan atasım geliyordu. Ağrı nedeniyle dişlerimi çektirdim ama çözüm olmadı. Dişleri çektirdikten sonra bir süre ağrılarım geçti ama sonra tekrar başladı. Fransa'daki doktorlar hastalığım nedeniyle ameliyat şansımın olmadığını söylediler. Burada ameliyat oldum. Şimdi ağrılarım dindi. Türküler söylemek istiyorum. O ağrının tarifi yoktu. Fransa'daki doktorlar bu hastalığın ameliyatının olabileceğini bilmiyorlar" dedi.