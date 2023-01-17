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'Delirten hastalık' kabusu oldu: 28 dişini çektirdi, şifayı Türkiye'de buldu!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:48
Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
11:00
'Delirten hastalık' kabusu oldu: 28 dişini çektirdi, şifayı Türkiye'de buldu!
Fransa'da yaşayan Mustafa Güney (64), halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji hastalığına yakalandı. Şiddetli yüz ağrılarına dayanamayacak hale gelen hasta, şifayı Türkiye'de buldu. 28 dişini birden çektiren Güney'e protez diş takıldı. Güney, "Balkondan atlamak istiyordum. Şimdi ise türküler söylemek istiyorum" dedi.