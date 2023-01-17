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Haberler Yaşam 'Delirten hastalık' kabusu oldu: 28 dişini çektirdi, şifayı Türkiye'de buldu!
Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:48 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:00

'Delirten hastalık' kabusu oldu: 28 dişini çektirdi, şifayı Türkiye'de buldu!

Fransa'da yaşayan Mustafa Güney (64), halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji hastalığına yakalandı. Şiddetli yüz ağrılarına dayanamayacak hale gelen hasta, şifayı Türkiye'de buldu. 28 dişini birden çektiren Güney'e protez diş takıldı. Güney, "Balkondan atlamak istiyordum. Şimdi ise türküler söylemek istiyorum" dedi.

DHA
’Delirten hastalık’ kabusu oldu: 28 dişini çektirdi, şifayı Türkiye’de buldu!

Fransa'nın Cannes şehrinde marangozluk yapan ve yaklaşık 8 yıldır şiddetli yüz ve çene ağrıları çeken Mustafa Güney'e, başvurduğu sağlık kuruluşunda halk arasında 'delirten hastalık' olarak bilinen trigeminal nevralji hastalığı teşhisi konuldu.

’Delirten hastalık’ kabusu oldu: 28 dişini çektirdi, şifayı Türkiye’de buldu!

Güney, pek çok ilaç tedavisi denese de ağrılarından kurtulamadı. Bir insanın yaşayabileceği en şiddetli ağrıları yaşadığını söyleyen Güney, belki faydası olur düşüncesiyle acısının dinmesi için Türkiye'ye gelerek 28 dişini çektirdi ve protez diş yaptırdı.

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’Delirten hastalık’ kabusu oldu: 28 dişini çektirdi, şifayı Türkiye’de buldu!

Bu işlemden yaklaşık 3 ay sonra ağrılarının yeniden başladığını anlatan Güney, şifayı Türkiye'de buldu. Medicana International İzmir Hastanesi'nde Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun tarafından ameliyat edilen Güney, ağrılarından kurtuldu.

'Delirten hastalık' yüzünden 28 dişini çektirdi, şifayı Türkiye'de buldu | Video

’Delirten hastalık’ kabusu oldu: 28 dişini çektirdi, şifayı Türkiye’de buldu!

'KENDİMİ BALKONDAN ATASIM GELİYORDU'

Yaşadığı ağrıların diş ağrısı olduğunu zannettiğini belirten Güney, "Sürekli dişçiye gittim. İlaç tedavileri işe yaramadı, daha sonra hastalığın trigeminal nevralji olduğunu öğrendim. Ağrıdan kendimi balkondan atasım geliyordu. Ağrı nedeniyle dişlerimi çektirdim ama çözüm olmadı. Dişleri çektirdikten sonra bir süre ağrılarım geçti ama sonra tekrar başladı. Fransa'daki doktorlar hastalığım nedeniyle ameliyat şansımın olmadığını söylediler. Burada ameliyat oldum. Şimdi ağrılarım dindi. Türküler söylemek istiyorum. O ağrının tarifi yoktu. Fransa'daki doktorlar bu hastalığın ameliyatının olabileceğini bilmiyorlar" dedi.

’Delirten hastalık’ kabusu oldu: 28 dişini çektirdi, şifayı Türkiye’de buldu!

'AMELİYAT SONRASI AĞRILARI DİNDİ'

Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Özhan Merzuk Uçkun da "Fransa'da yaşayan hastamız, sosyal medya vasıtasıyla bana ulaştı. Yüzünün sağ tarafında diş bölgesinde yemek yerken bıçak saplanır tarzda, elektrik çarpması tarzında bir ağrı şikayetiyle geldi. Kendisiyle telefonda görüştük. Hastalığının trigeminal nevralji hastalığı olduğunu biliyordu.

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