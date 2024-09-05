Giriş Tarihi: 05.09.2024 07:31
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
07:36
DEM’li belediye Diyarbakır annesinin işine son verdi! İşçi kıyımında sayı 400’e yükseldi
Diyarbakır'da, DEM Partili belediyelerde yaşanan işçi kıyımları devam ederken, PKK tarafından çocuğu dağa kaçırılan acılı anne Çiğdem Adak'ın da aralarında olduğu 11 kişi daha Büyükşehir Belediyesi tarafından işten atıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerde çalışan 11 işçinin daha işine son verdiğini belirten Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Personel fazlası var diyerek 400 kişiyi çıkardılar. Bunların yerine 600'den fazla kişiyi işe aldılar. Bu kadar insanın emeğine yazık değil mi" dedi.