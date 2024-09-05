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Giriş Tarihi: 05.09.2024 07:31 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 07:36

DEM’li belediye Diyarbakır annesinin işine son verdi! İşçi kıyımında sayı 400’e yükseldi

Diyarbakır'da, DEM Partili belediyelerde yaşanan işçi kıyımları devam ederken, PKK tarafından çocuğu dağa kaçırılan acılı anne Çiğdem Adak'ın da aralarında olduğu 11 kişi daha Büyükşehir Belediyesi tarafından işten atıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerde çalışan 11 işçinin daha işine son verdiğini belirten Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Personel fazlası var diyerek 400 kişiyi çıkardılar. Bunların yerine 600'den fazla kişiyi işe aldılar. Bu kadar insanın emeğine yazık değil mi" dedi.

Hüseyin KAÇAR
DEM’li belediye Diyarbakır annesinin işine son verdi! İşçi kıyımında sayı 400’e yükseldi

Yerel seçimlerin ardından DEM Parti, başta Diyarbakır olmak üzere bölgede kayyum döneminde alınan işçileri, belediyeden çıkardı. DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 11 işçiyi daha işten attı. Aynı gün ise, ilana çıkmadan 20 kişiyi işe aldığı belirlendi. İşine son verilenler arasında oğlu PKK tarafından dağa kaçırıldığı için HDP Diyarbakır İl Binası önünde eylem yapan Çiğdem Adak da var. Evlat nöbetinin 6'ıncı yılında acılı anne Çiğdem Adak, işten çıkarılmanın şokunu yaşadı. Çiğdem Adak'ın işten çıkarılmasına hiçbir gerekçe gösterilmemesi de dikkat çekti.

DEM’li belediye Diyarbakır annesinin işine son verdi! İşçi kıyımında sayı 400’e yükseldi

DEM Partili belediyelerin işten çıkardığı işçiler için Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan çadırdaki oturma eylemi ise devam ederken, son işten çıkarmalara ilişkin SABAH'a konuşan Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, "Eşi benzeri görülmemiş bir işçi kıyımı ve emekçi mezalimine imza atılıyor. Son olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 11 kardeşimizin ekmeğini elinden alıp aynı gün ilana çıkmadan el altından kendi yandaşlarını işe aldı. Belediyelerde şu an akıl almaz bir kıyım ve vicdanları derinden yaralayan bir süreç yaşanıyor.

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DEM’li belediye Diyarbakır annesinin işine son verdi! İşçi kıyımında sayı 400’e yükseldi

Sendikamıza üye olan işçileri tehdit ediyorlar. Her gün onlarca işçi çıkarıp kendi yandaşlarını alıyorlar. Bir anlamda söz verdiklerine olan diyet borçlarını ödüyorlar. İşten çıkardıklarınız bu ülkenin, bu memleketin insanları değil mi? Bu kin, bu düşmanlık, bu kin intikam hırsı neden? Çok açık ifade ediyorum. Bu işin sonu yok. Önlem alınmazsa İş çok daha vahim boyutlara ulaşacak. Bu insanlar evlerine nasıl ekmek götürecek?

DEM’li belediye Diyarbakır annesinin işine son verdi! İşçi kıyımında sayı 400’e yükseldi

Belediyelerin görevi hizmet olması gerekirken, bunlar sadece işçi kıyımları ve kendi yandaşlarını işe almakla meşgul. Buna karşı olan eylemlerimiz ve mağdur işçi kardeşlerimize olan kararlı desteğimiz devam edecek. Bedeli ne olursa olsun ucu nereye giderse gitsin geri adım atmayacağız. Vicdan sahibi herkesi bu süreçte burada görmek istiyoruz" diye konuştu.

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