DEM’li belediye Diyarbakır annesinin işine son verdi! İşçi kıyımında sayı 400’e yükseldi

Sendikamıza üye olan işçileri tehdit ediyorlar. Her gün onlarca işçi çıkarıp kendi yandaşlarını alıyorlar. Bir anlamda söz verdiklerine olan diyet borçlarını ödüyorlar. İşten çıkardıklarınız bu ülkenin, bu memleketin insanları değil mi? Bu kin, bu düşmanlık, bu kin intikam hırsı neden? Çok açık ifade ediyorum. Bu işin sonu yok. Önlem alınmazsa İş çok daha vahim boyutlara ulaşacak. Bu insanlar evlerine nasıl ekmek götürecek?