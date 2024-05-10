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DEM'li vekilden skandal hareket! Tehdit edilen hemşire SABAH'a konuştu: Barbar ailelerin çocukları sizi koruyor
Giriş Tarihi: 10.05.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
11:41
DEM'li vekilden skandal hareket! Tehdit edilen hemşire SABAH'a konuştu: Barbar ailelerin çocukları sizi koruyor
İzmir'deki özel hastaneye tedavi için 'anne' diye hitap ettiği yakınını getiren DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca'nın eski bir Türk ismine sahip kadın hemşireyi kovdurmak istediği iddia edildi. Koca bu iddiaları reddederken, hastaneye giriş kaydının olmadığını, annesini 2016'da kaybettiğini söyledi. Tehdit edilen o hemşire SABAH'a konuştu. Hemşire, "Bana karşı ırkçı davrandığı için tepki gösterdim. Hastaneye giriş kaydının olmadığını söylemiş. Ziyaretçilerin kaydı yapılmıyor zaten. Sadece refakatçilerin kaydı yapılıyor" şeklinde konuştu.