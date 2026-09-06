Deneyenlerin %99’u pes ediyor! Resimdeki gizli yüzlerin hepsini bulabilir misiniz?

Ormandaki detayların arasına gizlenmiş tam 9 farklı yüz bulunuyor. Zorlu göreviniz, bu gizli silüetlerin tamamını 19 saniyelik süre dolmadan tespit etmek! Kolay bir test gibi dursa da illüzyonun içinde kaybolmamak için pürüzsüz bir odaklanma gerekiyor. Resmin kıvrımlarına gizlenen detaylar adeta kamuflaj ustası gibi saklanmış durumda.