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Haberler Yaşam Deniz suyu ısındı, bakterilerin parçaladığı müsilaj azaldı
Giriş Tarihi: 08.07.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 10:02

Deniz suyu ısındı, bakterilerin parçaladığı müsilaj azaldı

Müsilaj diğer adıyla deniz salyası Marmara'ya kabus gibi çökerken son çalışmalarla deniz biraz olsun nefes aldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, deniz suyu sıcaklığının çok uzun süre 14-16 santigrat derecede sabit kalması nedeniyle Marmara Denizi'nin müsilajla kaplandığını söyledi. Son günlerde deniz suyu sıcaklıklarının 24 santigrat derecenin üzerine çıkmasıyla müsilaj üretiminin durduğunu belirten Ayaz, "Şu anda sular çok bulanmış durumda. Bu görüntü, müsilajın suda çözündüğünü, bakteriler tarafından parçalandığını gösteriyor" dedi.

Deniz suyu ısındı, bakterilerin parçaladığı müsilaj azaldı

Marmara Denizi'nin kabusu haline gelen ve halk arasında 'deniz salyası' olarak da bilinen müsilaj, Çanakkale Boğazı'nda son günlerde artan hava sıcaklıklarıyla birlikte büyük oranda azalış gösterdi.

Deniz suyu ısındı, bakterilerin parçaladığı müsilaj azaldı

Uzmanlar, Marmara Denizi'nin büyük bölümünü kaplayan, Çanakkale Boğazı'ndan akıntıyla Kuzey Ege'ye kadar ulaşan müsilajın oluşumuna, deniz suyu sıcaklığının uzun süre 14-16 santigrat derecede sabit kalmasının neden olduğunu açıkladı.

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Deniz suyu ısındı, bakterilerin parçaladığı müsilaj azaldı

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayaz, deniz suyu sıcaklığının çok uzun süre 14 ile 16 santigrat derece arasında sabit kalmasının, fitoplanktonları oluşturan diatom ve dinoflagellatların hızla çoğalmasına neden olduğunu söyledi.

Deniz suyu ısındı, bakterilerin parçaladığı müsilaj azaldı

'İDEAL GELİŞİM SICAKLIKLARI 14-16 SANTİGRAT DERECE'

Müsilajın her yıl görüldüğünü ancak bu sene çok yoğun olmasıyla dikkat çektiğini söyleyen Prof. Dr. Ayaz, "Müsilajı oluşturan diatom ve dinoflagellat türleri deniz suyunda 9 ile 24 santigrat derece arasında gelişim göstermektedir ancak ideal gelişim sıcaklıkları 14 ile 16 santigrat derecedir.

Deniz suyu ısındı, bakterilerin parçaladığı müsilaj azaldı

Su sıcaklığını incelediğimizde özellikle kasım ve aralık ayında deniz suyu sıcaklığı uzunca bir süre 14 ile 16 santigrat derece arasında sabit kaldı. Deniz suyu sıcaklığının sabit kalışı diatom ve dinoflagellat türlerinin hızlı miktarda çoğalmasına sebep oldu. Bu türler Ocak 15'ten sonra Marmara'da görülen kar yağışıyla ve hızlı bir sıcaklık düşüşüyle birlikte girdikleri ani şokla ölmeden önce müsilaj dediğimiz şeker bazlı sıvıyı ortama salgıladılar.

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