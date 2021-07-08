Deniz suyu ısındı, bakterilerin parçaladığı müsilaj azaldı

'İDEAL GELİŞİM SICAKLIKLARI 14-16 SANTİGRAT DERECE'



Müsilajın her yıl görüldüğünü ancak bu sene çok yoğun olmasıyla dikkat çektiğini söyleyen Prof. Dr. Ayaz, "Müsilajı oluşturan diatom ve dinoflagellat türleri deniz suyunda 9 ile 24 santigrat derece arasında gelişim göstermektedir ancak ideal gelişim sıcaklıkları 14 ile 16 santigrat derecedir.