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Giriş Tarihi: 08.07.2021 10:02Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 10:02
Deniz suyu ısındı, bakterilerin parçaladığı müsilaj azaldı
Müsilaj diğer adıyla deniz salyası Marmara'ya kabus gibi çökerken son çalışmalarla deniz biraz olsun nefes aldı. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, deniz suyu sıcaklığının çok uzun süre 14-16 santigrat derecede sabit kalması nedeniyle Marmara Denizi'nin müsilajla kaplandığını söyledi. Son günlerde deniz suyu sıcaklıklarının 24 santigrat derecenin üzerine çıkmasıyla müsilaj üretiminin durduğunu belirten Ayaz, "Şu anda sular çok bulanmış durumda. Bu görüntü, müsilajın suda çözündüğünü, bakteriler tarafından parçalandığını gösteriyor" dedi.