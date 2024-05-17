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Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri damga vurdu
Giriş Tarihi: 17.05.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
09:36
Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri damga vurdu
ABD merkezli bir araştırma sitesi olan Global Firepower, denizaltının hakimi ülkelerin listesini açıkladı. Pek çok farklı kriterin dikkate alınarak hazırlandığı, ABD, Çin, Rusya gibi süper güçlerin bulunduğu listeye ise Türkiye damga vurdu. İşte Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024...