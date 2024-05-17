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Haberler Yaşam Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri damga vurdu
Giriş Tarihi: 17.05.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 09:36

Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri damga vurdu

ABD merkezli bir araştırma sitesi olan Global Firepower, denizaltının hakimi ülkelerin listesini açıkladı. Pek çok farklı kriterin dikkate alınarak hazırlandığı, ABD, Çin, Rusya gibi süper güçlerin bulunduğu listeye ise Türkiye damga vurdu. İşte Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024...

Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri damga vurdu

Denizlerin hakimi olan ülkeler 2024 açıklandı. ABD'li bir şirket olan Global Firepower tarafından hazırlanan listede pek çok farklı ülke yer alırken, Türkiye'nin sıralamadaki konumu dikkatleri çekti. İşte denizaltının hakimi ülkeler...

Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri damga vurdu

20. Almanya 6 adet

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Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri damga vurdu

19. Brezilya 6

Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri damga vurdu

18. Avustralya 6

Denizaltının hakimi ülkeler listesi 2024 açıklandı! Türkiye’nin sıralamadaki yeri damga vurdu

17. İtalya 6

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