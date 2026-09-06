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Denize yüzlerce ton deterjan döktüler! Temizleyelim derken yaptıkları şeyi duyanlar şok oldu
Giriş Tarihi: 06.09.2026 14:21
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 14:28
Denize yüzlerce ton deterjan döktüler! Temizleyelim derken yaptıkları şeyi duyanlar şok oldu
Tarihin en büyük çevre felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen olayda, yapılan vahim hata akıllara durgunluk verdi. Denizdeki petrolü temizlemek için tonlarca deterjan boşaltan yetkililer, kendi elleriyle dev bir katliama imza attı. İşte duyanları dehşete düşüren o olayın detayları…