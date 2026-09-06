Denize yüzlerce ton deterjan döktüler! Temizleyelim derken yaptıkları şeyi duyanlar şok oldu

FRANSA KİMYASAL KULLANMADI, DOĞA KENDİNİ TOPARLADI

Sızıntının ulaştığı Fransa kıyılarında ise tamamen farklı bir yöntem izlendi. Fransızlar hiçbir kimyasal deterjan kullanmadan petrolü kıyıdan küreklerle ve elle topladı. Deterjan dökülmeyen Fransız sahillerindeki canlı yaşamı, İngiltere'ye kıyasla katbekat daha hızlı bir şekilde kendini yeniledi.

Kriz yönetimindeki bu tarihi fiyasko, denizlerin bir çöp alanı olmadığını dünyaya acı bir dersle öğretti ve günümüz uluslararası deniz hukuku kurallarının baştan yazılmasına zemin hazırladı.