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Haberler Yaşam Denizli'de sokak ortasında vahşet! Eski karısını sevgilisiyle görünce cinnet getirdi! 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 12.04.2025 15:52 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 15:52

Denizli'de sokak ortasında vahşet! Eski karısını sevgilisiyle görünce cinnet getirdi! 1 ölü 1 yaralı

Duyanların tüylerini ürperten olay Denizli' de meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Mehmet K. eski eşi 42 yaşındaki Hatice Ünlü'yü sevgilisiyle el ele görünce cinnet getirdi. Sokak ortasında ortalığı savaş alanına çeviren Mehmet K. eski eşine ve sevgilisine bıçakla saldırdı. Olayın ardından hastaneye sevk edilen talihsiz kadın hayatını kaybederken Hasan Çalışkan'ın durumu ise ağır. İşte haberin detayları...

İHA
Denizli’de sokak ortasında vahşet! Eski karısını sevgilisiyle görünce cinnet getirdi! 1 ölü 1 yaralı

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Kuşpınar Mahallesi Lise Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce cezaevinden çıkan Mehmet K., eski eşi Hatice Ünlü (42) ve erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Hasan Çalışkan'ı birlikte otomobile binerken gördü.

Denizli’de sokak ortasında vahşet! Eski karısını sevgilisiyle görünce cinnet getirdi! 1 ölü 1 yaralı

Eski koca Mehmet K., yanında taşıdığı bıçakla kadın ve erkek arkadaşına saldırdı. Saldırgan Mehmet K, Hatice Ünlü'yü ve Hasan Çalışkan'ı vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklayıp ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Denizli’de sokak ortasında vahşet! Eski karısını sevgilisiyle görünce cinnet getirdi! 1 ölü 1 yaralı

Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafında ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla çevre hastanelere sevk edildi. Boğazı ve göğsünden defalarca bıçaklanan Hatice Ünlü, kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Denizli’de sokak ortasında vahşet! Eski karısını sevgilisiyle görünce cinnet getirdi! 1 ölü 1 yaralı

PAÜ Hastanesine kaldırılan ve boynundaki atar damarı kesilen Hasan Çalışkan'ın ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Denizli’de sokak ortasında vahşet! Eski karısını sevgilisiyle görünce cinnet getirdi! 1 ölü 1 yaralı

Olay yerinden kaçan Mehmet K., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hayatını kaybeden Hatice Ünlü'nün cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bıçaklı saldırı sırasında, boşanan çiftin çocuklarının da olay yerinde olduğu ileri sürüldü. Sokak ortasında dehşet anlarının yaşandığı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.