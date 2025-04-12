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Denizli'de sokak ortasında vahşet! Eski karısını sevgilisiyle görünce cinnet getirdi! 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 12.04.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
15:52
Denizli'de sokak ortasında vahşet! Eski karısını sevgilisiyle görünce cinnet getirdi! 1 ölü 1 yaralı
Duyanların tüylerini ürperten olay Denizli' de meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden çıkan Mehmet K. eski eşi 42 yaşındaki Hatice Ünlü'yü sevgilisiyle el ele görünce cinnet getirdi. Sokak ortasında ortalığı savaş alanına çeviren Mehmet K. eski eşine ve sevgilisine bıçakla saldırdı. Olayın ardından hastaneye sevk edilen talihsiz kadın hayatını kaybederken Hasan Çalışkan'ın durumu ise ağır. İşte haberin detayları...