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Denizli’deki feci kazada hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki Nisa ve öğretmenine acı veda! Gözyaşları ile uğurlandılar…
Giriş Tarihi: 19.02.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
19:19
Denizli’deki feci kazada hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki Nisa ve öğretmenine acı veda! Gözyaşları ile uğurlandılar…
Denizli'de öğrencileri halter turnuvasına götüren midibüsün araziye devrildiği feci kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki öğrenci Nisa Yıldızer ile 64 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt İzmir'de ailelerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandılar.