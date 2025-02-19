Denizli’deki feci kazada hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki Nisa ve öğretmenine acı veda! Gözyaşları ile uğurlandılar…

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolün sonucu beden eğitimi öğretmeni ve 1 çocuk annesi Zeynep Bozkurt ile Mustafa Kaya Spor Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Nisa Yıldızer'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yaralanan 26 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

