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Haberler Yaşam Denizli’deki feci kazada hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki Nisa ve öğretmenine acı veda! Gözyaşları ile uğurlandılar…
Giriş Tarihi: 19.02.2025 19:19 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:19

Denizli’deki feci kazada hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki Nisa ve öğretmenine acı veda! Gözyaşları ile uğurlandılar…

Denizli'de öğrencileri halter turnuvasına götüren midibüsün araziye devrildiği feci kazada hayatını kaybeden 15 yaşındaki öğrenci Nisa Yıldızer ile 64 yaşındaki beden eğitimi öğretmeni Zeynep Bozkurt İzmir'de ailelerinin gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandılar.

İHA
Denizli’deki feci kazada hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki Nisa ve öğretmenine acı veda! Gözyaşları ile uğurlandılar…

Feci kaza, dün saat 17.30 sıralarında Denizli-Manisa kara yolunun Buldan ilçesi Yenicekent Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'de yapılacak Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere İzmir'den yola çıkan sporcu öğrencileri taşıyan B.G. idaresindeki midibüs, kontrolden çıktı.

Denizli’deki feci kazada hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki Nisa ve öğretmenine acı veda! Gözyaşları ile uğurlandılar…

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis aracı, yol kenarındaki araziye yuvarlandı. Yoldan geçen vatandaşlar, yaralıların araçtan çıkarılmasına yardım etti.

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Denizli’deki feci kazada hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki Nisa ve öğretmenine acı veda! Gözyaşları ile uğurlandılar…

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolün sonucu beden eğitimi öğretmeni ve 1 çocuk annesi Zeynep Bozkurt ile Mustafa Kaya Spor Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Nisa Yıldızer'in yaşamını yitirdiğini belirlendi. Yaralanan 26 kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Denizli’deki feci kazada hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki Nisa ve öğretmenine acı veda! Gözyaşları ile uğurlandılar…

GÖZYAŞLARI İLE UĞURLANDI

Zeynep Bozkurt ve Nisa Yıldızer'in cenazeleri, Denizli Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından bugün İzmir'e gönderilerek ailelerine teslim edildi. Nisa Yıldızer'in cenazesi, ikindi vakti Karşıyaka'da bulunan Beşikçioğlu Camii'ne getirildi.

Denizli’deki feci kazada hayatını kaybetmişti: 15 yaşındaki Nisa ve öğretmenine acı veda! Gözyaşları ile uğurlandılar…

Burada kılınan cenaze namazının ardından Yıldızer, Örnekköy mezarlığında toprağa verildi. Acılı anne ve baba kızlarının tabutuna başlarını yaslayıp dakikalarca ağlarken, arkadaşları da Nisa'nın tabutu başında gözyaşı döktü.

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