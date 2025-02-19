Denizli’deki kazada 15 yaşındaki Nisa hayatını kaybetmişti! Acı detay kahretti... Eski hakemlerin kızıymış

VALİ COŞKUN'DAN AÇIKLAMA

Denizli'deki kaza sonrası bölgeye Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da geldi. Yetkililerden bilgi alan Vali Coşkun, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü belirterek, "Hepimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Buldan ilçemizde maalesef üzücü bir kaza meydana geldi.