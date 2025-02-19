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Denizli'deki kazada 15 yaşındaki Nisa hayatını kaybetmişti! Acı detay kahretti... Eski hakemlerin kızıymış
Giriş Tarihi: 19.02.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
10:40
Denizli'deki kazada 15 yaşındaki Nisa hayatını kaybetmişti! Acı detay kahretti... Eski hakemlerin kızıymış
Denizli'de, öğrencileri halter turnuvasına götüren midibüsün, araziye devrildiği kazada 26 kişi yaralandı, öğrenci olduğu öğrenilen 15 yaşındaki Nisa Yıldızer ile beden eğitimi öğretmeni 64 yaşındaki Zeynep Bozkurt yaşamını yitirdi. Nisa Yıldızer'in eski hakemlerin kızı olduğu öğrenildi. İşte haberin detayları...