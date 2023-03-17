DEPREM BÖLGESİ OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023: Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı!

Kahramanmaraş depreminden en az etkilenen illerde eğitim öğretime verilen ara sona ererken en çok etkilenen illerde ise devam ediyor. Bu noktada afet bölgesinde yaşayan öğretmen, öğrenci ve velileri ''Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilgili son açıklamasında eğitim öğretimin başlayacağı tarihleri il il duyurmuştu. Alınan karar doğrultusunda Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim ve öğretim başladı. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 20 Mart Pazartesi okullar açılacak mı? İşte, MEB duyurusu ile Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okulların açılacağı tarih…