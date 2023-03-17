Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DEPREM BÖLGESİ OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023: Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı!
Giriş Tarihi: 17.03.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023 15:35

DEPREM BÖLGESİ OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023: Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı!

Okulların açılış tarihi henüz açılmayan iller için araştırılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde eğitim ve öğretime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, afet bölgesindeki okulların 3 kategoriye ayrıldığı ve farklı tarihlerde kademeli olarak açılacağı bildirilmişti. Depremden az etkilenen illerde öğrenciler okul sıralarına geri dönerken çok etkilenen iller olan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okulların açılma tarihi merak ediliyor. Peki, Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB açıklaması ile 2023 Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay okulların açılış tarihi son durum…

DEPREM BÖLGESİ OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023: Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı!

Kahramanmaraş depreminden en az etkilenen illerde eğitim öğretime verilen ara sona ererken en çok etkilenen illerde ise devam ediyor. Bu noktada afet bölgesinde yaşayan öğretmen, öğrenci ve velileri ''Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konu ile ilgili son açıklamasında eğitim öğretimin başlayacağı tarihleri il il duyurmuştu. Alınan karar doğrultusunda Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim ve öğretim başladı. Peki, deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? 20 Mart Pazartesi okullar açılacak mı? İşte, MEB duyurusu ile Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okulların açılacağı tarih…

DEPREM BÖLGESİ OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023: Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı!

DEPREM BÖLGESİ DIŞINDA KALAN İLLERDE OKULLAR 20 ŞUBAT'TA AÇILMIŞTI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılma tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen iller hariç, yurt genelinde eğitim öğretimin 20 Şubat Pazartesi günü başlayacağını duyurmuştu.

Buna göre, afet bölgesi dışında kalan 71 ilde ilkokul, ortaokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılı 20 Şubat 2023 tarihinde başladı.

Öte yandan afet bölgesinden nakil süreçleri tamamlanan öğrenciler de diğer illerde ders görmeye başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DEPREM BÖLGESİ OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023: Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı!

20 MART PAZARTESİ DEPREM BÖLGESİNDE OKULLAR AÇILIYOR MU?

Deprem bölgesinde yer alan 11 ildeki okulların açılış tarihi tek tek duyurulmuştu. Bakan Özer, konu ile ilgili yaptığı açıklamada eğitimin farklı tarihlerde başlayacağını bildirmişti.

Bazı iller için 1 Mart, bazı iller için 13 Mart bazı iller için ise 27 Mart tarihi işaret edilmişti.

DEPREM BÖLGESİ OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023: Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı!

1. KATEGORİ: ADANA, KİLİS, DİYARBAKIR VE ŞANLIURFA'DA OKULLAR AÇILDI!

Bakan Özer'in deprem bölgesi okulların açılış tarihi ile ilgili açıklaması şöyleydi:

"10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız.

Birinci kategoride, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibarıyla eğitime başlıyoruz."

Buna göre 1. kategoride değerlendirilen Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart itibarıyla okullar açıldı.

DEPREM BÖLGESİ OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023: Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı!

2. KATEGORİ: ADANA, OSMANİYE VE GAZİANTEP'TE OKULLAR AÇILDI!

İkinci kategoride yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye illerinde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar verilen ara 13 Mart'a kadar uzatılmıştı.

13 Mart tarihi itibarıyla bu illerde eğitim gören öğrenciler de okul sıralarına döndü.

SON DAKİKA