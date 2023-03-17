DEPREM BÖLGESİ OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ 2023: Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’da okullar ne zaman açılacak? MEB açıkladı!

Okulların açılış tarihi henüz açılmayan iller için araştırılmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde eğitim ve öğretime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, afet bölgesindeki okulların 3 kategoriye ayrıldığı ve farklı tarihlerde kademeli olarak açılacağı bildirilmişti. Depremden az etkilenen illerde öğrenciler okul sıralarına geri dönerken çok etkilenen iller olan Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da okulların açılma tarihi merak ediliyor. Peki, Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? İşte, MEB açıklaması ile 2023 Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay okulların açılış tarihi son durum…