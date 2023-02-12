Deprem bölgesindeki ‘Turkuvaz Medya ordusu’ anlatıyor: Uyumak enkaz başında bekleyenlere ihanet gibi geliyor!

MEHMET BONCUK (Sabah Muhabiri / Gaziantep)

"ÖLECEKSEK, ALLAH'IN EVİNDE ÖLELİM DEDİK"

İkinci günde gece geç saatlere kadar enkaz bölgesinde haber takibi yaptıktan sonra bir camiye girdik. Cami imamı ve cemaatin de yardımıyla su ve yemek bulup caminin kapılarını açtığı insanlara ikram etti. Ben de haber ulaştırma konusunda bana yardım eden kardeşimle birlikte bir tabak makarna yeme fırsatı buldum. Depremden 36 saat sonra ancak suyu olan tuvalet bulabildik. Binalara girmeye de korkuyorduk ama o gün 'Öleceksek de Allah'ın evinde ölelim' diyerek camiye sığındık.