Deprem bölgesindeki ‘Turkuvaz Medya ordusu’ anlatıyor: Uyumak enkaz başında bekleyenlere ihanet gibi geliyor!

Sadece Türkiye tarihinin değil, dünyanın sayılı afetlerinden birini yaşıyoruz milletçe. 10 ilimizi etkileyen, binlerce canı kaybettiğimiz Kahramanmaraş depremini ilk gününden beri, en yakından takip eden Turkuvaz Medya muhabirleriyle konuştuk. SABAH, aHaber ve atv muhabirleri insanlık-vicdan ve gazetecilik dengesini nasıl gözettiklerini, haberlerine yansıtamadıkları duygularını, yaşadıkları en özel anları SABAH Pazar'a anlattı... Onlar, yüzyılın en büyük felaketinin birinci dereceden tanıkları...