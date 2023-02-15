Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Deprem konutları ne zaman yapılacak? Deprem konutları nasıl olacak, nereye yapılacak ve kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 15.02.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 09:05

Deprem konutları ne zaman yapılacak? Deprem konutları nasıl olacak, nereye yapılacak ve kimlere verilecek?

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi sonrası 35 binden fazla insan hayatını kaybederken binlerce vatandaşın da evi ve işyerleri kullanılamaz hale geldi. Başkan Erdoğan, afet bölgesinde yaptığı açıklamalarda evlerin yeniden yapılıp teslim edileceğini dikkat çekti. Şimdi bölgede yaşayanlar deprem konutları nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz gün AFAD merkezinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutları ne zaman teslim edilecek sorularına yanıt verdi. Peki, deprem konutları nereye yapılacak ve kimlere verilecek? İşte, detaylar…

Deprem konutları ne zaman yapılacak? Deprem konutları nasıl olacak, nereye yapılacak ve kimlere verilecek?

Deprem konutları nasıl olacak sorusu afet bölgesindeki açıklamaların ardından gündeme gelmişti. Geçtiğimiz gün deprem gündemiyle toplanan Kabine ardından sorular yanıtlandı. Depremde hasar almayan TOKİ evlerine dikkat çeken Başkan Erdoğan deprem konutları ne zaman yapılacak, teslim edilecek soruları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, deprem konutları nerelere yapılacak ve kimlere verilecek? İşte, konuşmasından başlıklar!

Deprem konutları ne zaman yapılacak? Deprem konutları nasıl olacak, nereye yapılacak ve kimlere verilecek?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DEPREM BİLANÇOSU!

AFAD Merkezinde toplanan Kabine deprem gündemi ile bir araya geldi. İşte, Başkan Erdoğan'dan son durum:

"Depremde hayatını kaybeden 35 bin 418 vatandaşımın her birine ayrı ayrı Cenabı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yıkıntıların arasından kurtulan veya arama-kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan 105 bin 505 yaralımıza Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum. Yaralılarımızdan 13 bin 208'i halen hastanelerimizde tedavi altındadır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deprem konutları ne zaman yapılacak? Deprem konutları nasıl olacak, nereye yapılacak ve kimlere verilecek?

Enkaz haline gelen 19 bini aşkın binadan 15 bininin müdahalesi tamamlandı. Şu ana kadar deprem bölgesindeki yaklaşık 369 bin binadaki 1 milyon 850 bin ev ve işyeri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından incelendi. İlk belirlemelere göre deprem bölgesinde 47 bin binadaki 211 bin konutun yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Bir hafta içerisinde bitirilecek hasar tespit çalışmaları tamamlandığında kesin sayılar ortaya çıkacaktır.

Deprem konutları ne zaman yapılacak? Deprem konutları nasıl olacak, nereye yapılacak ve kimlere verilecek?

DEPREM KONUTLARI NASIL OLACAK?

Oturulamaz her evi yeniden yapıp sahiplerine teslim edeceğiz. TOKİ bu depremden alnının akıyla çıkmış bir kurumumuzdur. Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 öncesi inşa edilen olması, bina standartı konusunda kat ettiğimiz ilerlemeyi göstermekle işi sıkı tutmamızı hatırlatıyor.

Deprem konutları ne zaman yapılacak? Deprem konutları nasıl olacak, nereye yapılacak ve kimlere verilecek?

Kaybedecek tek bir dakika olmadığı bilinciyle hasar tespiti biten yerde inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mart başı 30 bin konut inşasına başlayabiliyoruz. Birkaç ay içerisinde fay hattı uzağında tüm hatların inşasına geçilmiş olacaktır.

SON DAKİKA