Deprem konutları ne zaman yapılacak? Deprem konutları nasıl olacak, nereye yapılacak ve kimlere verilecek?

Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi sonrası 35 binden fazla insan hayatını kaybederken binlerce vatandaşın da evi ve işyerleri kullanılamaz hale geldi. Başkan Erdoğan, afet bölgesinde yaptığı açıklamalarda evlerin yeniden yapılıp teslim edileceğini dikkat çekti. Şimdi bölgede yaşayanlar deprem konutları nasıl olacak sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz gün AFAD merkezinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutları ne zaman teslim edilecek sorularına yanıt verdi. Peki, deprem konutları nereye yapılacak ve kimlere verilecek? İşte, detaylar…