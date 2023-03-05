DEPREM KREDİSİ VEREN BANKALAR: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat afetzede deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, kaç TL? Faizsiz, 1 yıl ödemesiz, 36 ay vade imkanı…

Deprem kredisi veren bankalar listesi arama geçmişlerindeki yerini koruyor. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi 11 ilde büyük yaralar açtı. Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremde binlerce bina yıkıldı veya hasar alarak oturulamaz hale geldi. 13 milyon kişinin etkilendiği afetin ardından Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası harekete geçerek maddi zarara uğrayanlara deprem kredisi vereceklerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, depremzede kredi destekleri faizsiz, 6 ay veya 1 yıl ödemesiz, 36 ay vade imkanı ile devreye alınacak. Peki, Deprem kredisi başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, kaç TL, hangi bankalar veriyor? İşte, Deprem kredisi veren bankalar listesi...