Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 3 dakika arayla iki büyük deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan önemli uyarı: İşte deprem anı

Giriş Tarihi: 21.02.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 11:05

DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 3 dakika arayla iki büyük deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan önemli uyarı: İşte deprem anı

Son dakika deprem haberi… Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay merkezli iki deprem daha meydana geldi. 3 dakika ara ile meydana gelen depremlerin ilki Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden ise kritik uyarılar geldi.