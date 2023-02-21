Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 3 dakika arayla iki büyük deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan önemli uyarı: İşte deprem anı
Giriş Tarihi: 21.02.2023 11:05 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 11:05

DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 3 dakika arayla iki büyük deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan önemli uyarı: İşte deprem anı

Son dakika deprem haberi… Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Hatay merkezli iki deprem daha meydana geldi. 3 dakika ara ile meydana gelen depremlerin ilki Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı. Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ta da hissedildi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden ise kritik uyarılar geldi.

DEPREM SON DAKİKA: Hatay’da 3 dakika arayla iki büyük deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan önemli uyarı: İşte deprem anı

Son dakika deprem haberi… Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

DEPREM SON DAKİKA: Hatay’da 3 dakika arayla iki büyük deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan önemli uyarı: İşte deprem anı

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

DEPREM SON DAKİKA: Hatay ve çevre illerde hissedilen peş peşe korkutan depremler! | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DEPREM SON DAKİKA: Hatay’da 3 dakika arayla iki büyük deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan önemli uyarı: İşte deprem anı

6,4 büyüklüğündeki depremin ardından bu kez Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

DEPREM SON DAKİKA: Hatay’da 3 dakika arayla iki büyük deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan önemli uyarı: İşte deprem anı

5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

DEPREM SON DAKİKA: Hatay’da 3 dakika arayla iki büyük deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan önemli uyarı: İşte deprem anı

VALİ DOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor." dedi.

İşte Hatay'daki deprem anı | Video

SON DAKİKA