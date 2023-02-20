İşte Hatay’daki deprem anı | Video
Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı. İşte deprem anına ilişkin o görüntü!
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