İşte Hatay'da deprem anları | Video

6 Şubat’ta yüzyılın en ağır afetini yaşayan Hatay, 2 büyük depremle yeniden sarsıldı. İlk olarak Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem ile sarsılırken, ardından Samandağ’da 5.8 büyüklüğünde başka bir deprem meydana geldi.