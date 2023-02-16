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Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! İşte, AFAD açıklaması ile vefat sayısındaki son durum
Giriş Tarihi: 16.02.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 14:11

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! İşte, AFAD açıklaması ile vefat sayısındaki son durum

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle binlerce bina yerle bir oldu. Depremdeki ölü sayısı ise artıyor. Depremin ilk saatlerinden itibaren yurdun dört bir noktasından bölgeye ekipler sevk edilirken, enkaz altındakileri arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Peki Kahramanmaraş merkezli depremde kaç kişi öldü? AFAD deprem ölü sayısı son durumu paylaştı. İşte depremde vefat eden kişi sayısı ve son dakika haberinin ayrıntıları...

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! İşte, AFAD açıklaması ile vefat sayısındaki son durum

Son dakika haberleri: Depremde ölü sayısındaki son durum açıklandı! Türkiye, 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk depremin ardından Elbistan merkezli 7.6 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Toplamda 10 ilde etkili olan depremler nedeniyle binlerce bina hasar gördü. Depremin ilk saatlerinden itibaren bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altındakileri arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Öte yandan AFAD bugün yaptığı açıklamada vefat sayısındaki son durumu açıkladı.

AFAD AÇIKLADI! DEPREMDE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

Peki Kahramanmaraş merkezli depremde kaç kişi öldü? AFAD son durumu paylaştı. İşte depremde vefat eden kişi sayısı ve son dakika haberinin ayrıntıları...

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! İşte, AFAD açıklaması ile vefat sayısındaki son durum

AFAD, 16 Şubat 2023 saat 09.00 itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 36 bin 187 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 108 bin 68 vatandaşın ise yaralandığını açıkladı. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte depremin ardından bölgede 4 bin 323 artçı deprem meydana gelirken, 216 bin 347 afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edildi.

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DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! İşte, AFAD açıklaması ile vefat sayısındaki son durum

108 BİN 68 KİŞİ YARALANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, İtfaiye, Tahlisiye, MEB, STK'lar ve uluslararası arama kurtarma personelinden oluşan toplam 29 bin 944 arama kurtarma personeli görev yapmaktadır. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden gelen ve görevi devam eden arama kurtarma personeli sayısı 11 bin 488'dir.

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! İşte, AFAD açıklaması ile vefat sayısındaki son durum

Ayrıca AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, Ambulans Ekipleri, Yerel Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri ve 9 bin 908 gönüllü dahil olmak üzere, sahada görevlendirilen saha personel sayısı ile birlikte bölgede görev yapan toplam personel sayısı 253 bin 16'dır. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 12 bin 513 araç sevk edilmiştir.

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! İşte, AFAD açıklaması ile vefat sayısındaki son durum

Afet bölgelerine 38 Vali, 160 Mülki İdare Amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilmiştir. Ayrıca, uluslararası yardımların koordinasyonu için 13 büyükelçi ve 17 Dışişleri Bakanlığı personeli bölgede görevlendirilmiştir.

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