Haberler Yaşam DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! İşte, AFAD açıklaması ile vefat sayısındaki son durum

Giriş Tarihi: 16.02.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 14:11

DEPREM SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem ölü sayısı açıklandı! İşte, AFAD açıklaması ile vefat sayısındaki son durum

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle binlerce bina yerle bir oldu. Depremdeki ölü sayısı ise artıyor. Depremin ilk saatlerinden itibaren yurdun dört bir noktasından bölgeye ekipler sevk edilirken, enkaz altındakileri arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Peki Kahramanmaraş merkezli depremde kaç kişi öldü? AFAD deprem ölü sayısı son durumu paylaştı. İşte depremde vefat eden kişi sayısı ve son dakika haberinin ayrıntıları...