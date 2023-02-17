Kahramanmaraş'taki son durum havadan görüntülendi | Video
KAHRAMANMARAŞ'ta depremlerin etkisiyle yıkılan yüzlerce bina ve yapı havadan görüntülendi. Binaların, çarşının, iş yerlerinin yerle bir olduğu, birçok insanın hayatını kaybettiği Kahramanmaraş'tan hala mucize haberleri gelmeye devam ediyor. Umudun kesilmediği şehir, havadan görüntülendi.
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