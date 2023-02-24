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Haberler Yaşam Deprem sonrası Konya'da ilginç görüntü: 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde
Giriş Tarihi: 24.02.2023 22:28 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023 23:08

Deprem sonrası Konya'da ilginç görüntü: 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu. Reşadiye Mahallesi Seyit Hacı Yaylası'ndaki tarlada yaklaşık 1400 metrekarelik alanda meydana gelen obruğun, 12 metre derinliğinde ve 37 metre çapında olduğu belirlendi.

AA
Deprem sonrası Konya’da ilginç görüntü: 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, Karapınar'da dün yeni bir obruğun daha oluştuğunu söyledi.

Deprem sonrası Konya’da ilginç görüntü: 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde

Yeni oluşan obrukların son dönemde yaşanılan depremlerle bir bağlantısını bulamadıklarını vurgulayan Arık, şunları kaydetti:

"Karapınar'da vatandaşların söylediğine göre dün yeni bir obruk daha oluşmuş. Biz de bunu incelemek için obruk oluşan alandaydık. Ancak bugün olan deprem ya da 6 Şubat'ta olan büyük depremlerle bu oluşan obrukları ilişkilendiremedik. Hatta biz ölçüm yaparken deprem oldu."

Deprem sonrası Konya'da ilginç görüntü: 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde | Video

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Deprem sonrası Konya’da ilginç görüntü: 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde

"Ama zaten buradaki obruk önceden oluşmuştu. Büyük depremlerden de yaklaşık 20 gün sonra olmuş. Yani bu obruğun önceki büyük depremlerle de şimdiki depremle de bir ilişkisi yok. Daha doğrusu biz kuramadık. Bu obruk belki çökmeye hazırdı ve etkisi olmuş olabilir mi? Olabilir. Ancak deprem anında olmuş olsaydı o zaman 'Tamam depremden oldu.' diyebilirdik. Ama depremden 20 gün sonra olduğu için bunu diyemiyoruz."

Deprem sonrası Konya’da ilginç görüntü: 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde

Deprem ya da artçı sarsıntıların obruk oluşumunu etkilemediğini iddia eden Arık, "Eğer obruk çökmeye hazırsa o zaman deprem bu çökme etkenlerinden birisi olabilir. Yani hazır obruk sarsıntıyla çökebilir."

Deprem sonrası Konya’da ilginç görüntü: 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde

Dünyada benzer ilişkiler kurulan yerler var. Ama biz bu bölgedeki depremlerle obrukları genel olarak kıyasladık, çok belirgin bir ilişki kuramadık." diye konuştu.

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