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Deprem sonrası Konya'da ilginç görüntü: 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde
Giriş Tarihi: 24.02.2023 22:28
Güncelleme Tarihi: 24.02.2023
23:08
Deprem sonrası Konya'da ilginç görüntü: 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde
Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 37 metre çapında, 12 metre derinliğinde obruk oluştu. Reşadiye Mahallesi Seyit Hacı Yaylası'ndaki tarlada yaklaşık 1400 metrekarelik alanda meydana gelen obruğun, 12 metre derinliğinde ve 37 metre çapında olduğu belirlendi.