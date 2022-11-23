Haberler Yaşam DEPREM TOPLANMA ALANLARI ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir?

Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:27

DEPREM TOPLANMA ALANLARI ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir?

Deprem toplanma alanları, geçtiğimiz gece yaşanan sarsıntıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Yaşanan afetlerde güvenli bölge olarak kabul edilen bu yerler il-ilçe ve mahalleye göre farklılık gösteriyor ve e-Devlet aracılığı ile sorgulanabiliyor. Bu noktada ise "İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir?" soruları yanıt aramaya başladı. Düzce'deki sarsıntı, İstanbul dahil birçok şehirde vatandaşların büyük korku ve panik yaşamasına neden oldu. Bu tür anlarda ise sarsıntı bitiminde en yakın toplanma alanına gitmek hayati önem taşıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar.