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Haberler Yaşam DEPREM TOPLANMA ALANLARI ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 23.11.2022 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 09:27

DEPREM TOPLANMA ALANLARI ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir?

Deprem toplanma alanları, geçtiğimiz gece yaşanan sarsıntıyla birlikte gündemdeki yerini aldı. Yaşanan afetlerde güvenli bölge olarak kabul edilen bu yerler il-ilçe ve mahalleye göre farklılık gösteriyor ve e-Devlet aracılığı ile sorgulanabiliyor. Bu noktada ise "İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir?" soruları yanıt aramaya başladı. Düzce'deki sarsıntı, İstanbul dahil birçok şehirde vatandaşların büyük korku ve panik yaşamasına neden oldu. Bu tür anlarda ise sarsıntı bitiminde en yakın toplanma alanına gitmek hayati önem taşıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte detaylar.

DEPREM TOPLANMA ALANLARI ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir?

Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı sorgulama sistemi, e devlet içerisinde yer alıyor. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu sarsıntı; İstanbul dahil birçok ilimizde hissedildi. Bu noktada ise "İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte e-Devlet ile Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı sorgulama ekranı ve detaylar.

DEPREM TOPLANMA ALANLARI ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir?

DEPREM TOPLANMA ALANLARI NEREDE?

Her şehir, bölge, cadde ve sokak için birden fazla olacak şekilde belirlenen toplanma alanları özellikle büyükşehirler için oldukça önemli.

Okul bahçesi, parklar ve yeşillik alanların tercih edildiği alanlar il il sorgulanabiliyor. İşte deprem toplanma alanları…

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DEPREM TOPLANMA ALANLARI ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir?

DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA

81 ilde ilçe, mahalle ve sokağa göre belirlenen deprem toplanma alanınızı sorgulamak için:

AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM TOPLANMA ALANLARI ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir?

TÜRKİYE GENELİNDE TATBİKAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye Genelinde Tatbikat 12 Kasım 2022 saat 18.57'de yapılacak.

DEPREM TOPLANMA ALANLARI ÖĞREN! İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ilde deprem toplanma alanları nerede, nasıl ve nereden öğrenilir?

Düzce Gölyaka'da 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Düzce depremi, İstanbul dahil Ankara, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Tekirdağ ve diğer çevre illerden hissedildi.

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