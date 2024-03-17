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Deprem uzmanından İstanbul depremi uyarısı! Marmara'da o faya dikkat çekti: 7.8 büyüklüğünde...
Giriş Tarihi: 17.03.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
10:21
Deprem uzmanından İstanbul depremi uyarısı! Marmara'da o faya dikkat çekti: 7.8 büyüklüğünde...
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nden (ZBEÜ) Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, beklenen büyük Marmara depremi hakkında uyardı. Marmara'da en gergin fayın Tekirdağ'da olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, "4 kol birden kırılırsa depremin 7.8 büyüklüğüne ulaşması mümkün" ifadelerini kullandı. Bir an önce gerekli kentsel dönüşüm çalışmalarının başlaması gerektiğini vurguladı.