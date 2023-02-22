Haberler Yaşam AFAD SON DAKİKA: Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, arttı mı? İşte 22 Şubat Deprem vefat sayısı

Giriş Tarihi: 22.02.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 15:35

Deprem son dakika haberleri Kahramanmaraş ve Hatay için takip ediliyor. 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremi ardından 6.4 ve 5.8'lik Hatay depremi bilançoyu değiştirdi. Arama kurtarma çalışmaları iki ilde devam ederken bilanço ağırlaşıyor. AFAD açıklaması ile takip edilen Hatay ve Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu sorusu yanıt arıyor. Afet bölgesi ve diğer iller ile paylaşılan bilançoda deprem vefat sayısı kadar yıkılan bina sayısı da dikkat çekiyor. Peki, 22 Şubat deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte, deprem vefat sayısı son dakika güncel…