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Haberler Yaşam AFAD SON DAKİKA: Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, arttı mı? İşte 22 Şubat Deprem vefat sayısı
Giriş Tarihi: 22.02.2023 15:35 Güncelleme Tarihi: 22.02.2023 15:35

AFAD SON DAKİKA: Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, arttı mı? İşte 22 Şubat Deprem vefat sayısı

Deprem son dakika haberleri Kahramanmaraş ve Hatay için takip ediliyor. 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depremi ardından 6.4 ve 5.8'lik Hatay depremi bilançoyu değiştirdi. Arama kurtarma çalışmaları iki ilde devam ederken bilanço ağırlaşıyor. AFAD açıklaması ile takip edilen Hatay ve Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu sorusu yanıt arıyor. Afet bölgesi ve diğer iller ile paylaşılan bilançoda deprem vefat sayısı kadar yıkılan bina sayısı da dikkat çekiyor. Peki, 22 Şubat deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu? İşte, deprem vefat sayısı son dakika güncel…

AFAD SON DAKİKA: Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, arttı mı? İşte 22 Şubat Deprem vefat sayısı

Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı son dakika araştırılıyor. AFAD tarafından paylaşılan son veriler gündemdeki yerini aldı. Afet bölgesi ilan edilen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Kilis, Elazığ şehirlerinde bilanço araştırılırken en çok Hatay ve Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu sorusu yanıt arıyor. 22 Şubat deprem vefat sayısı arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, depremde son durum…

AFAD SON DAKİKA: Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, arttı mı? İşte 22 Şubat Deprem vefat sayısı

HATAY DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

Defne ve Samandağ merkezli meydana gelen 6.4 ve 5.8 şiddetindeki depremin ardından açıklama yapan yetkililer, birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18'i apır 294 kişinin yaralandığını bildirdi.

Göçük altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları tamamlanırken. AFAD tarafından Hatay, Mersin ve Antalya için yapılan tsunami uyarısı kısa bir süre sonra geri çekildi.

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AFAD SON DAKİKA: Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, arttı mı? İşte 22 Şubat Deprem vefat sayısı

KAHRAMANMARAŞ DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde can kaybının 42 bin 310'a yükseldiği açıklandı.

21 Şubat 2023 Salı günü saat 17.07'de açıklanan son veriler şu şekilde;

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 42 bin 310 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıklandı.

AFAD SON DAKİKA: Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, arttı mı? İşte 22 Şubat Deprem vefat sayısı

80 BİN 863 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Deprem bölgesindeki 147.934 vatandaşımız diğer illere tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9.369 personel afet bölgesine sevk edildi.

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AFAD SON DAKİKA: Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, arttı mı? İşte 22 Şubat Deprem vefat sayısı

DEPREMLER BİRÇOK İLİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesinde bir çok il depremle sallandı. Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen 7,7 ile 6,5 büyüklüğündeki deprem, Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Gümüşhane illerinde de hissedildi.

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