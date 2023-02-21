Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Deprem Vefat Sayısı Son Dakika: 21 Şubat AFAD açıklaması ile Kahramanmaraş deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?
Giriş Tarihi: 21.02.2023 21:20 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 21:20

Deprem Vefat Sayısı Son Dakika: 21 Şubat AFAD açıklaması ile Kahramanmaraş deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı son durum gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat Kahramanmaraş depremi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 11 ilde etkili olan felaket nedeniyle çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirdi, binlerce vatandaşımız yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay'da devam ederken diğer illerde ise enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Gün geçtikçe deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Deprem vefat sayısı AFAD veya yetkililer tarafından kamuoyuna aktarılıyor. Peki, 21 Şubat Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü? İşte, deprem son dakika haberleri...

Deprem Vefat Sayısı Son Dakika: 21 Şubat AFAD açıklaması ile Kahramanmaraş deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu sorusu en çok araştırılan konuların başında geliyor. 6 Şubat'ta meydana gelen iki şiddetli Kahramanmaraş depremi 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Osmaniye, Adana, Kilis, Elazığ illeri için 3 ay süreyle OHAL ilan edildi. Yüzyılın felaketinde arama kurtarma çalışmaları iki il için sürerken bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı sürekli güncelleniyor. Enkazdan kurtarılan kişiler ve can kayıpları AFAD tarafından duyuruluyor. Peki, depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı, kaç bina yıkıldı? İşte, 21 Şubat 2023 Deprem vefat sayısı son dakika gelişmeleri.

Deprem Vefat Sayısı Son Dakika: 21 Şubat AFAD açıklaması ile Kahramanmaraş deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

HATAY DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 16,74 kilometre olarak belirlenen sarsıntı, çevre illerden ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinde de hissedildi.

6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

Göçük altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD tarafından Hatay, Mersin ve Antalya için yapılan tsunami uyarısı kısa bir süre sonra geri çekildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 294 kişinin yaralandığını bildirdi. Sezer, 21 Şubat 2023 Salı günü saat 10.30'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Hatay ilimizin Defne ilçesinde meydana gelen depremde altı vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 294 vatandaşımız yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bölgede arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.''

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Deprem Vefat Sayısı Son Dakika: 21 Şubat AFAD açıklaması ile Kahramanmaraş deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

KAHRAMANMARAŞ DEPREM ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da hissedildi.

Felaketin üstünden iki hafta geçerken arama kurtarma çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay'da devam ediyor.

Deprem bölgesinden son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ölü ve yaralı sayısı sürekli güncelleniyor.

Deprem Vefat Sayısı Son Dakika: 21 Şubat AFAD açıklaması ile Kahramanmaraş deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

AFAD, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 42 bin 310 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

21 Şubat 2023 Salı günü saat 17.07'de açıklanan son veriler şu şekilde;

Buna göre Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de olmak üzere şimdiye kadar 42 bin 310 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıklandı.

Deprem Vefat Sayısı Son Dakika: 21 Şubat AFAD açıklaması ile Kahramanmaraş deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

80 BİN 863 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Deprem bölgesindeki 147.934 vatandaşımız diğer illere tahliye edildi. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 9.369 personel afet bölgesine sevk edildi.

Zemin etüdü nasıl yapılıyor? Yeni konutlar nereye yapılacak? İşte cevaplar | Video

SON DAKİKA