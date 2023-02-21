Deprem Vefat Sayısı Son Dakika: 21 Şubat AFAD açıklaması ile Kahramanmaraş deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

Deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı son durum gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Asrın felaketi olarak nitelenen 6 Şubat Kahramanmaraş depremi tüm Türkiye'yi yasa boğdu. 11 ilde etkili olan felaket nedeniyle çok sayıda vatandaşımız yaşamını yitirdi, binlerce vatandaşımız yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları Kahramanmaraş ve Hatay'da devam ederken diğer illerde ise enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Gün geçtikçe deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Deprem vefat sayısı AFAD veya yetkililer tarafından kamuoyuna aktarılıyor. Peki, 21 Şubat Kahramanmaraş depremi ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı, kaç kişi öldü? İşte, deprem son dakika haberleri...