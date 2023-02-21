Deprem Vefat Sayısı Son Dakika: 21 Şubat AFAD açıklaması ile Kahramanmaraş deprem ölü sayısı ve yaralı sayısı kaç oldu, kaç bina yıkıldı?

HATAY DEPREMİ ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ OLDU?

20 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Derinliği 16,74 kilometre olarak belirlenen sarsıntı, çevre illerden ve Orta Doğu ile Kuzey Afrika ülkelerinde de hissedildi.

6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 20.07'de 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. 5,8'lik depremin derinliği ise 7 kilometre olarak belirlendi.

Göçük altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken AFAD tarafından Hatay, Mersin ve Antalya için yapılan tsunami uyarısı kısa bir süre sonra geri çekildi.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, birçok ilde hissedilen deprem nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve 294 kişinin yaralandığını bildirdi. Sezer, 21 Şubat 2023 Salı günü saat 10.30'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Hatay ilimizin Defne ilçesinde meydana gelen depremde altı vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 294 vatandaşımız yaralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bölgede arama kurtarma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor.''