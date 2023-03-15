Haberler
Yaşam
Depremde mucize kurtuluş! Yaşadıkları kat alt katla birleşti burunları bile kanamadı
Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:18
Güncelleme Tarihi: 15.03.2023
11:50
Depremde mucize kurtuluş! Yaşadıkları kat alt katla birleşti burunları bile kanamadı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Dolapçıoğlu ailesinin Hatay'da kaldığı 6 katlı apartmanın ikinci katı, bir alt kata çöktü. Yaşadıkları kat yok olan 3 kişilik aile, 9 saat sonra yara almadan kurtarılırken, enkaz altındaki anlarını ise cep telefonu kamerasına kaydetti. İşte o anlar...