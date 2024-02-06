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Depremde nişanlısı Recep Toy’u kaybetmişti: Başak Çetinkaya o geceyi ilk kez anlattı!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
11:03
Depremde nişanlısı Recep Toy’u kaybetmişti: Başak Çetinkaya o geceyi ilk kez anlattı!
Asrın felaketi, geride yürek yakan hikayeler bıraktı. Hatay'da yaşayan nişanlı çift, Başak Çetinkaya ile Recep Toy depreme farklı binalarda yakalandı. Çetinkaya kurtuldu ancak Toy'un dört gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Düğün için gün saydığı sevdiğini toprağa veren Başak Çetinkaya, o geceyi ilk kez anlattı: Kalbim seni asla unutmayacak…