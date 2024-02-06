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Giriş Tarihi: 06.02.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 11:03

Depremde nişanlısı Recep Toy’u kaybetmişti: Başak Çetinkaya o geceyi ilk kez anlattı!

Asrın felaketi, geride yürek yakan hikayeler bıraktı. Hatay'da yaşayan nişanlı çift, Başak Çetinkaya ile Recep Toy depreme farklı binalarda yakalandı. Çetinkaya kurtuldu ancak Toy'un dört gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Düğün için gün saydığı sevdiğini toprağa veren Başak Çetinkaya, o geceyi ilk kez anlattı: Kalbim seni asla unutmayacak…

SABAH İNTERNET
Depremde nişanlısı Recep Toy’u kaybetmişti: Başak Çetinkaya o geceyi ilk kez anlattı!

Tarihler 6 Şubat'ı gösterdiğinde Türkiye asrın felaketini yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilimizi yıktı. Üzerinden bir yıl geçen afet, 84 milyonun yüreğini yaktı.

Depremde nişanlısı Recep Toy’u kaybetmişti: Başak Çetinkaya o geceyi ilk kez anlattı!

Depremden geriye, yürek burkan hikayeler kaldı. Onlardan birisi de Recep Toy ile nişanlısı Başak Çetinkaya'ydı. 9 yıldır birlikte olan ve evlenmek için gün sayan çift, depreme farklı binalarda yakalandı. Başak Çetinkaya, deprem sırasında apartmandan koşarak çıktı.

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Depremde nişanlısı Recep Toy’u kaybetmişti: Başak Çetinkaya o geceyi ilk kez anlattı!

Soluğu Recep Toy'un binasında aldı. Çöken binadan nişanlısının sağ çıkartılması için günlerce beklese de olmadı… Asrın felaketinde sevdiği insanı yitiren Başak Çetinkaya, o gece yaşananları ilk kez anlattı. Sözleri yürekleri yaktı:

Depremde nişanlısı Recep Toy’u kaybetmişti: Başak Çetinkaya o geceyi ilk kez anlattı!

Tam böyle bir pazar gecesiydi, yağmur yağıyordu ertesi güne planlar yaptık ve uyuduk bazılarımız hiç uyanmadı. Birazdan seninle son kez konuşacağız. Sen bana son defa seni seviyorum diyeceksin uyuyacaksın. Gece yarısı aniden uyanıp bana tekrar beni sevdiğini söyleyip sonsuz uykuya dalacaksın. Sonra mı? Sonrası şimdi başlıyor…

Depremde nişanlısı Recep Toy’u kaybetmişti: Başak Çetinkaya o geceyi ilk kez anlattı!

Evinden bir şekilde çıkıyorsun etrafına bir bakıyorsun her yer yıkılmış… Hala deprem oluyor ayakta duramıyorum. Ona gitmem lazım bana ihtiyacı var. Kucağımda köpeğim sana koşuyorum yollara binalar devrilmiş. Yönümü bulamıyorum yanlış enkaza gitmişim…

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