Depremde nişanlısı Recep Toy’u kaybetmişti: Başak Çetinkaya o geceyi ilk kez anlattı!

Tam böyle bir pazar gecesiydi, yağmur yağıyordu ertesi güne planlar yaptık ve uyuduk bazılarımız hiç uyanmadı. Birazdan seninle son kez konuşacağız. Sen bana son defa seni seviyorum diyeceksin uyuyacaksın. Gece yarısı aniden uyanıp bana tekrar beni sevdiğini söyleyip sonsuz uykuya dalacaksın. Sonra mı? Sonrası şimdi başlıyor…