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Haberler Yaşam Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ödemeleri başlıyor! Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 28.02.2023 18:07 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 18:07

Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ödemeleri başlıyor! Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı yapılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu noktada vatandaşlar "15 bin TL taşınma yardımı başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek?" sorularına yanıt arıyordu. 15 bin TL taşınma yardımı başvuru ekranı e devlet üzerinden erişime açılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika konu hakkında açıklama yaptı. Peki, 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu şartları neler, nasıl yapılır? İşte detaylar

Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ödemeleri başlıyor! Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek?

Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak, başvuru nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. 10 ilde şiddetli bir şekilde hissedilen Türkiye'nin en büyük ikinci depremi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. İşte Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuru ekranı

Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ödemeleri başlıyor! Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: TAŞINMA DESTEĞİ BUGÜN YATMAYA BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afşin'de yaptığı açıklamalarda 15 bin TL'lik deprem yardımının bugün itibariyle yatacağını söyledi. Açıklamalar şöyle:

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Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ödemeleri başlıyor! Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek?

"Gıda temini, içme su, elektrik gibi bir sorunumuz kalmadı. Evleri kullanılamaz hale geldiği için kiraya çıkacak depremzedelere 3 bin lira ile 5 bin lira arasında kira yardımı yapıyoruz. Taşınacak depremzedelere verilecek 15 bin lirayı bugün ödemeye başladık.

Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ödemeleri başlıyor! Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek?

Maraş genelinde 45 bin binada 119 binden fazla bağımsız bölüm yıkılacak. Mart ve Nisan ayında temelini atacağımız konutların sayısı 329 bini buldu. Hasar tespit sayıları tamamlanınca bu sayılar kesinleşecek. İlçemizdeki maddi kayıpların tamamını telafi edeceğiz. Bize 1 yıl müsaade. 1 yıl içerisinde konutları tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız.

Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ödemeleri başlıyor! Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek?

DEPREMZEDELERE TAŞINMA YARDIMI

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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