Haberler Yaşam Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı ödemeleri başlıyor! Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvuru nasıl yapılır, kimlere verilecek?

Giriş Tarihi: 28.02.2023 18:07 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 18:07

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı yapılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Bu noktada vatandaşlar "15 bin TL taşınma yardımı başvuru nasıl yapılır, ne zaman verilecek?" sorularına yanıt arıyordu. 15 bin TL taşınma yardımı başvuru ekranı e devlet üzerinden erişime açılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika konu hakkında açıklama yaptı. Peki, 15 bin TL taşınma yardımı ne zaman yatacak? Depremzedelere 15 bin TL taşınma yardımı başvurusu şartları neler, nasıl yapılır? İşte detaylar