Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Derin dondurucu vahşetinde yeni gelişme! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Onu uyarmıştım
Giriş Tarihi: 23.06.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 13:09

Derin dondurucu vahşetinde yeni gelişme! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Onu uyarmıştım

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişmeler… İzmir'de Saparmurat Haliyev, sevgilisi Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova (30) ile Laçin Geldiyazova (28) ve erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u öldürdükten sonra 160 parçaya ayırdı. Günlerce derin dondurucuda sakladı… Polis ekiplerinin 30 saatlik çalışması ile saklandığı inşaatta yakalandı. Tüyler ürperten vahşeti polise tek tek anlattı… İşte o kan donduran ifade: Sevgilim Gülkamar'a olaydan önce 'beni aldatırsan seni de kızlarını da keserim' demiştim. Beni aldattı. Bu yüzden cinayetleri işledim. Eve hepsi ayrı ayrı geldi. Sonra da…

Ceyhan TORLAK
Derin dondurucu vahşetinde yeni gelişme! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Onu uyarmıştım

İzmir Bayraklı'daki vahşet, Türkiye'yi sarstı. İhbar üzerine belirtilen adrese giden ekipler Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov'un derin dondurucu ve buzdolabındaki cansız bedenleriyle karşılaştı.

Derin dondurucu vahşetinde yeni gelişme! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Onu uyarmıştım

Kan donduran cinayeti işleyen katili yakalamak için düğmeye basıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Derin dondurucu vahşetinde yeni gelişme! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Onu uyarmıştım

BAKICILIK YAPIYORMUŞ

Polis, cinayetleri işlediği değerlendirilen Gülkamar Hanymova'nın erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu 60 yaşındaki Saparmurat Haliyev'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Derin dondurucu vahşetinde yeni gelişme! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Onu uyarmıştım

Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019 yılında geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları anlaşıldı.

Derin dondurucu vahşetinde yeni gelişme! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Onu uyarmıştım

Cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli Haliyev'in de bu kişilerle aynı evde yaşadığı vurgulandı.

SON DAKİKA