Haberler Yaşam Derin dondurucu vahşetinde yeni gelişme! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Onu uyarmıştım

Giriş Tarihi: 23.06.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 13:09

Derin dondurucu vahşetinde yeni gelişme! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Onu uyarmıştım

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişmeler… İzmir'de Saparmurat Haliyev, sevgilisi Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova (30) ile Laçin Geldiyazova (28) ve erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u öldürdükten sonra 160 parçaya ayırdı. Günlerce derin dondurucuda sakladı… Polis ekiplerinin 30 saatlik çalışması ile saklandığı inşaatta yakalandı. Tüyler ürperten vahşeti polise tek tek anlattı… İşte o kan donduran ifade: Sevgilim Gülkamar'a olaydan önce 'beni aldatırsan seni de kızlarını da keserim' demiştim. Beni aldattı. Bu yüzden cinayetleri işledim. Eve hepsi ayrı ayrı geldi. Sonra da…