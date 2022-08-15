Deterjan Pazarı vurgununda şok detaylar: ‘90 gün’ uyanıklığı pes dedirtti!

Deterjan Pazarı adlı firma sitesi aracılığıyla kendine müşteri buluyordu. Firma, sisteme girenlere deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra üç katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. 1 yılda sisteme dahil olan 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun gerçekleştirdi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, soruşturma kapsamında gözaltına aldığı 'zincirin başı' Süleyman Kocabaş'ın aralarından bulunduğu 8 kişi tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi. Ticaret Bakanlığı, emniyetin talebi üzerine Deterjan Pazarı adlı firmayı incelemeye alarak rapor hazırladı. SABAH'ın ulaştığı raporda önemli tespitlere yer verildi. Banyo topları için önerilen '90 gün' detayı ise pes dedirtti...