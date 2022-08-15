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Haberler Yaşam Deterjan Pazarı vurgununda şok detaylar: ‘90 gün’ uyanıklığı pes dedirtti!
Giriş Tarihi: 15.08.2022 14:58 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 14:59

Deterjan Pazarı vurgununda şok detaylar: ‘90 gün’ uyanıklığı pes dedirtti!

Deterjan Pazarı adlı firma sitesi aracılığıyla kendine müşteri buluyordu. Firma, sisteme girenlere deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra üç katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. 1 yılda sisteme dahil olan 40 bin kişiden 100 milyonluk vurgun gerçekleştirdi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, soruşturma kapsamında gözaltına aldığı 'zincirin başı' Süleyman Kocabaş'ın aralarından bulunduğu 8 kişi tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi. Ticaret Bakanlığı, emniyetin talebi üzerine Deterjan Pazarı adlı firmayı incelemeye alarak rapor hazırladı. SABAH'ın ulaştığı raporda önemli tespitlere yer verildi. Banyo topları için önerilen '90 gün' detayı ise pes dedirtti...

ÖMER ÇETİN
Deterjan Pazarı vurgununda şok detaylar: ‘90 gün’ uyanıklığı pes dedirtti!

Son dakika: Deterjan Pazarı adlı sistemle kurucu Süleyman Kocabaş, üyelerine deterjan hammaddeleri satıyordu. Yaklaşık 1 yıl önce "tozu satın alın, yoğurup banyo topu yapın, kuruttuktan sonra bize 3 katı fiyatına satın" şeklindeki sloganlarla adını duyuran firma, kendilerine hammadde için ödeme yapanlara üretim karşılığında çeşitli kimyasallar gönderdi.

Deterjan Pazarı vurgununda şok detaylar: ‘90 gün’ uyanıklığı pes dedirtti!

TÜRKİYE'NİN KONUŞTUĞU OLAYDA ŞOK DETAYLAR

İlk etapta 30 gün içinde kurutularak imal edilen ürünleri 3 kat yüksek fiyata satın alan firma, talep arttıkça sabun topunun "kuruma" süresini 90 güne çıkardı. Bu sayede 1 yılda sisteme dahil olan kişi sayısı yaklaşık 40 bini buldu.

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Deterjan Pazarı vurgununda şok detaylar: ‘90 gün’ uyanıklığı pes dedirtti!

ÜNLÜLERE REKLAMLARINDA YER VERDİ

Firma, sistemi duyurabilmek için birçok fenomene reklamlarında yer vererek ön plana çıkmasını sağladı. Deterjanpazari.com da oyuncu ve sunucu Onur Büyüktopçu, Berke Üzrek, Öykü Çelik ve Melek Baykal'ın reklamlarda oynattı. Türkiye geneli ağını genişleten firma Ankara başta olmak üzere aralıksız üye kazanmaya devam etti. Ankara'nın Kahramankazan ilçesine fabrika kurdu. Türkiye geneli bayilik verme hazırlığı başlattığı öğrenildi.

Deterjan Pazarı vurgununda şok detaylar: ‘90 gün’ uyanıklığı pes dedirtti!

BANYO TOPU OLDU DETERJAN

Mağdurlar paralarını alamaması üzerine sosyal medya üzerinden firmayı eleştiri yağmuruna tutması üzerine Süleyman Kocabaş yeni bir formül buldu. Kocabaş, üretilen banyo toplarını Morsil adında deterjana dönüştürdüklerini iddia ederek üretime devam etmelerini istedi. Ürettikleri banyo toplarını firmaya getiren vatandaşlara "bozuk", "kırık", "uygun değil" diyerek eksik ödeme yapan firma, üretilen hiçbiri ürünü satmayarak fabrikada bekletti.

Deterjan Pazarı vurgununda şok detaylar: ‘90 gün’ uyanıklığı pes dedirtti!

MAĞDURLAR EMNİYETE KOŞTU

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Deterjan Pazarı firmasını mercek altına alarak teknik ve fiziki olarak çalışma başlattı. Mali Şube ekipleri Süleyman Kocabaş ve yöneticilerin aralarında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına alırken 4 işyeri ve 8 ikamette arama yaptı. Sisteme dahil olan mağdurlara ödeme sürecinde tıkanmalar yaşadığı ve sistemin çöktüğü anlaşıldı.

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