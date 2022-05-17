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Devlet Su İşleri 3 bin 231 personel alımı yapacak! DSİ personel alımı 2022 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 17.05.2022 11:06
Güncelleme Tarihi: 17.05.2022
11:08
Devlet Su İşleri 3 bin 231 personel alımı yapacak! DSİ personel alımı 2022 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?
Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Devlet Su İşleri personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı duyurusuna göre DSİ 3 bin 231 personel alımı yapacak. Başvuruyu uzun zamandır bekleyen vatandaşlar, "DSİ personel alımı başvuru şartları neler, DSİ personel alımı başvurular ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiyor. İşte DSİ personel alımı detayları…