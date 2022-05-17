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Haberler Yaşam Devlet Su İşleri 3 bin 231 personel alımı yapacak! DSİ personel alımı 2022 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 17.05.2022 11:06 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 11:08

Devlet Su İşleri 3 bin 231 personel alımı yapacak! DSİ personel alımı 2022 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Devlet Su İşleri personel alımı yapacağını duyurdu. Personel alımı duyurusuna göre DSİ 3 bin 231 personel alımı yapacak. Başvuruyu uzun zamandır bekleyen vatandaşlar, "DSİ personel alımı başvuru şartları neler, DSİ personel alımı başvurular ne zaman başlıyor" sorusunu yöneltiyor. İşte DSİ personel alımı detayları…

Devlet Su İşleri 3 bin 231 personel alımı yapacak! DSİ personel alımı 2022 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

DSİ personel alımı açıklandıktan sonra birçok vatandaş bu konu hakkında araştırmalara başladı. Tarım Bakanlığı altında yer alan Devlet Su İşleri, 3 bin 231 kişilik personel alımı yapacak. Daha önce Tarım Bakanlığı altında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 1833 kişilik personel alımı gerçekleştirildi. Peki, DSİ personel alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar...

Devlet Su İşleri 3 bin 231 personel alımı yapacak! DSİ personel alımı 2022 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

PERSONEL ALIMI BAŞLIYOR

3 bin 231 personel alımı kadroları ise şöyledir;

1060 Muhafaza Memuru,

1114 Mühendis,

392 veteriner Hekim,

196 Destek Personeli,

182 Büro Personeli,

100 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

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Devlet Su İşleri 3 bin 231 personel alımı yapacak! DSİ personel alımı 2022 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

50 Bekçi,

24 Avukat,

23 Laborant,

23 Biyolog,

23 Diğer Teknik Hizmet personeli,

12 Pilot,

10 Tekniker,

10 Sağlık Teknikeri,

6 Teknisyen,

6 Helikopter Makinisti,

Devlet Su İşleri 3 bin 231 personel alımı yapacak! DSİ personel alımı 2022 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

DSİ PERSONEL ALIMI TARİHLERİ

Devlet Su İşleri kamu personeli alımı tarihleri henüz açıklanmadı. İlanın yakın tarihlerde açıklanması bekleniyor.

Devlet Su İşleri 3 bin 231 personel alımı yapacak! DSİ personel alımı 2022 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

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