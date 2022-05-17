Devlet Su İşleri 3 bin 231 personel alımı yapacak! DSİ personel alımı 2022 başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, başvuru nasıl yapılır?

DSİ personel alımı açıklandıktan sonra birçok vatandaş bu konu hakkında araştırmalara başladı. Tarım Bakanlığı altında yer alan Devlet Su İşleri, 3 bin 231 kişilik personel alımı yapacak. Daha önce Tarım Bakanlığı altında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde 1833 kişilik personel alımı gerçekleştirildi. Peki, DSİ personel alımı başvuru şartları ne? İşte detaylar...