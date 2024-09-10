Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
10:34
DGS hemşirelik taban puanları 2024: ÖSYM Hemşirelik DGS taban puanı ve kontenjanları açıklandı mı?
Dikey Geçiş Sınavı sonuçları son dakika belli oldu. Tercih işlemlerini yapmaya hazırlanan adaylar önlisans bölümlerini lisans bölümüne tamamlamak için bölüm bölüm araştırmalara hız kazandırdı. DGS hemşirelik taban puanları bu noktada araştırılanlar arasında. 2 yıllık bölümlerini 4 yıllık hemşireliğe tamamlamak isteyenler üniversitelerin belirttiği kontenjan bilgisini de ÖSYM ile sorguluyor. İşte, Hemşirelik DGS taban puanı ve kontenjanları 2024...