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Giriş Tarihi: 10.09.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 10:34

DGS hemşirelik taban puanları 2024: ÖSYM Hemşirelik DGS taban puanı ve kontenjanları açıklandı mı?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçları son dakika belli oldu. Tercih işlemlerini yapmaya hazırlanan adaylar önlisans bölümlerini lisans bölümüne tamamlamak için bölüm bölüm araştırmalara hız kazandırdı. DGS hemşirelik taban puanları bu noktada araştırılanlar arasında. 2 yıllık bölümlerini 4 yıllık hemşireliğe tamamlamak isteyenler üniversitelerin belirttiği kontenjan bilgisini de ÖSYM ile sorguluyor. İşte, Hemşirelik DGS taban puanı ve kontenjanları 2024...

DGS hemşirelik taban puanları 2024: ÖSYM Hemşirelik DGS taban puanı ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS Hemşirelik taban puanları 2024 listesi ilgililerin gündeminde. ÖSYM ve YÖK sistemi ile sorgulanan puanlar dikey geçiş tercihleri öncesinde araştırılıyor. Bu noktada çeşitli bölümler ön plana çıkıyor. Hemşirelik de arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, Hemşirelik DGS taban puanları ve kontenjanları hakkında merak edilenler...

DGS hemşirelik taban puanları 2024: ÖSYM Hemşirelik DGS taban puanı ve kontenjanları açıklandı mı?

2024 DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları erişime açıldı. Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sisteminden öğrenilecek.

Sonuçların ardından adaylar tercihlere yönelecek.

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DGS hemşirelik taban puanları 2024: ÖSYM Hemşirelik DGS taban puanı ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS 2024 sınav sonuçları ile yapılacak Dikey Geçiş tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz belli olmadı. DGS taban puanları ile tercihte bulunacak adaylar kılavuzla birlikte araştırmalara hız kazandırıyor.

DGS hemşirelik taban puanları 2024: ÖSYM Hemşirelik DGS taban puanı ve kontenjanları açıklandı mı?

2024 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2024 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı.

DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.

DGS hemşirelik taban puanları 2024: ÖSYM Hemşirelik DGS taban puanı ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2024 DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

Aday öğrenciler geçtiğimiz yılın puanlarına göre tercihte bulunacak.

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