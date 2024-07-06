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Giriş Tarihi: 06.07.2024 17:26 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 17:26

DGS SONUÇ TARİHİ 2024 AÇIKLANDI! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM ilan etti!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları sorgulanıyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar geçtiğimiz hafta DGS sınavına girdi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday sonuç tarihine odaklandı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, ÖSYM açıkladı!

DGS SONUÇ TARİHİ 2024 AÇIKLANDI! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM ilan etti!

DGS sonuç tarihi son dakika araştırılıyor. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Bu noktada sınav sonuçları için adaylar geri sayıma başladı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, DGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? İşte, DGS sonuç tarihi!

DGS SONUÇ TARİHİ 2024 AÇIKLANDI! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM ilan etti!

SORU KİTAPÇIKLARI YAYIMLANDI

30 Haziran 2024 tarihinde uygulanan 2024 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2024-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2024 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 10 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

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2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu. 2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DGS SONUÇ TARİHİ 2024 AÇIKLANDI! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM ilan etti!

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇ TARİHİ 2024 AÇIKLANDI! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM ilan etti!
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