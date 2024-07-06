DGS SONUÇ TARİHİ 2024 AÇIKLANDI! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM ilan etti!

DGS sonuç tarihi son dakika araştırılıyor. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek. Bu noktada sınav sonuçları için adaylar geri sayıma başladı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, DGS sonuçları açıklandı mı, erken açıklanır mı? İşte, DGS sonuç tarihi!