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DGS SONUÇ TARİHİ 2024 AÇIKLANDI! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM ilan etti!
Giriş Tarihi: 06.07.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
17:26
DGS SONUÇ TARİHİ 2024 AÇIKLANDI! DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? ÖSYM ilan etti!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları sorgulanıyor. 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar geçtiğimiz hafta DGS sınavına girdi. Sınava katılım sağlayan binlerce aday sonuç tarihine odaklandı. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı? İşte, ÖSYM açıkladı!