DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonucu sorgulama

DGS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Tarih yaklaştıkça "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ya da açık öğretimden örgüne geçmek isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinde paylaşılacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte; ÖSYM'nin verdiği o tarih…