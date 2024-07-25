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DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonucu sorgulama
Giriş Tarihi: 25.07.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
10:48
DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonucu sorgulama
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 sorusu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından açıklanacak sınav sonuçları sorgulama işlemleri için araştırmalar hız kazandı. Adaylar, takvimde belirtilen tarihin yaklaşmasıyla beraber DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. İşte, DGS sonuçları 2024 tarih açıklaması...