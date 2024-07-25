Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonucu sorgulama
Giriş Tarihi: 25.07.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 10:48

DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonucu sorgulama

DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024 sorusu gündemdeki yerini aldı. ÖSYM tarafından açıklanacak sınav sonuçları sorgulama işlemleri için araştırmalar hız kazandı. Adaylar, takvimde belirtilen tarihin yaklaşmasıyla beraber DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı sorularına yanıt aramayı sürdürüyor. Sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek. İşte, DGS sonuçları 2024 tarih açıklaması...

DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonucu sorgulama

DGS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Tarih yaklaştıkça "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak isteyen ya da açık öğretimden örgüne geçmek isteyen adayların katıldığı Dikey Geçiş Sınavı sonuçları ÖSYM AİS ekranı üzerinde paylaşılacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? İşte; ÖSYM'nin verdiği o tarih…

DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonucu sorgulama

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonucu sorgulama

DGS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Önceki sınav dönemlerine bakıldığında ÖSYM'nin sınav sonuçlarını erken açıklama ihtimali bulunuyor. Ancak konuya dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonucu sorgulama

DGS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

DGS sonuçları ÖSYM açıklamasının ardından sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra sorgulanabilecek.

DGS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç ekranı ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sınav sonucu sorgulama

DİKEY GEÇİŞ ŞARTLARI

Sınava katılım sağlayacak adaylar DGS başvuru şartları için ÖSYM bilgilerini kontrol ediyor.

DGS'ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar başvuruda bulunabiliyor.

Yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvuru yapabilecek.

SON DAKİKA