Giriş Tarihi: 13.08.2024 23:47
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
23:47
DGS SONUÇLARI 2024 GÖRÜNTÜLEME EKRANI | ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nasıl görüntülenir?
DGS sonuçları için heyecanlı bekleyişte sona geliniyor. ÖSYM son dakika duyuları ile beklenen gün geldi çattı. Durum böyle olunca eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, "DGS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir" soruları için yanıt arayışına hız kazandırdı. 30 Haziran'da yapılan sınava katılan adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinde kontrollerini sıklaştırdı. Peki, ÖSYM ile 2024 DGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 2024 sorgulama ekranı ve tüm detaylar…