DGS SONUÇLARI 2024 GÖRÜNTÜLEME EKRANI | ÖSYM ile Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak, nasıl görüntülenir?

DGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu ÖSYM'den gelecek. Dikey Geçiş Sınavı sonuçları eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adayların gündemindeki yerini ilk sıradan aldı. Sınavdan aldıkları puanları öğrenmek isteyen adayların sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinde ziyaretler hız kazandı. Bu noktada DGS sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir sorusu yanır arıyor. Peki, 2024 DGS sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar...