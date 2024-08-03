DGS SONUÇLARI 2024 TIKLA-SORGULA! | ÖSYM 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nda (2024 DGS) sonuç tarihi gündemde. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için gözler ÖSYM takvimine çevrildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?