Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024
16:43
DGS SONUÇLARI 2024 TIKLA-SORGULA! | ÖSYM 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
DGS sonuç tarihi son dakika araştırılıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan değerlendirmeler sonrası sonuçlar ilan edilecek. Bu noktada sınava giren binlerce aday sonuç ekranına odaklandı. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 DGS sınav sonuç tarihinde son durum...