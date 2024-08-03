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Giriş Tarihi: 03.08.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 16:43

DGS SONUÇLARI 2024 TIKLA-SORGULA! | ÖSYM 2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS sonuç tarihi son dakika araştırılıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan değerlendirmeler sonrası sonuçlar ilan edilecek. Bu noktada sınava giren binlerce aday sonuç ekranına odaklandı. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 DGS sınav sonuç tarihinde son durum...

DGS SONUÇLARI 2024 TIKLA-SORGULA! | ÖSYM 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'nda (2024 DGS) sonuç tarihi gündemde. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için gözler ÖSYM takvimine çevrildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte adaylar için tercih süreci başlayacak. Peki, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI 2024 TIKLA-SORGULA! | ÖSYM 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

2024 DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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DGS SONUÇLARI 2024 TIKLA-SORGULA! | ÖSYM 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, DGS sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

DGS SONUÇLARI 2024 TIKLA-SORGULA! | ÖSYM 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmekte.

DGS SONUÇLARI 2024 TIKLA-SORGULA! | ÖSYM 2024 Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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