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Giriş Tarihi: 31.08.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 11:29

DGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile son dakika DGS sonuç tarihi belli oldu mu?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına dair araştırmalar hız kesemden devam ediyor. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM son dakika duyurularını yakından takip ediyor. 14 Ağustos tarihinde duyurulması beklenen sınav için eğitim bilgilerinin kontrolü nedeniyle açıklanmadığı duyurulmuştu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile son dakika DGS sonuç tarihi belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre 14 Ağustos'ta açıklanması beklenen DGS sonuçları takvimde belirtilen tarihte erişime açılmamıştı. Bu noktada ÖSYM sonuç ekranı ile son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile son dakika DGS sonuç tarihi belli oldu mu?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu, sonuçların 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2024-Dikey Geçiş Sınavına (DGS) başvuran adayların, eğitim bilgilerinin kontrolünü, 2 Eylül'e kadar yapabileceklerini bildirdi.

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DGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile son dakika DGS sonuç tarihi belli oldu mu?

2024 DGS sonuçlarında son durum

DGS sınav sonuçlarının 2 Eylül'den sonra açıklanacağı öngörülüyor.

DGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile son dakika DGS sonuç tarihi belli oldu mu?

EĞİTİM BİLGİLERİNİ KONTROL SÜRECİ

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-DGS değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılıyor.

Bu kapsamda, 2024-DGS'ye başvuran adayların, bugünden itibaren Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan "https://ais.osym.gov.tr/DGS/2024/1/BasvuruEgitimGuncelle" adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 2 Eylül saat 16.00'ya kadar onaylamaları gerekiyor.

DGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile son dakika DGS sonuç tarihi belli oldu mu?

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek, eğitim bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri gerekiyor.

Eğitim bilgisi YÖKSİS'e eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) üzerinden okullarına işlettirmeleri gerekiyor.

Adayların bireysel veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkeze yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek.

Ayrıca, "https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgileri, "https://bmis.osym.gov.tr" web sayfasında da kullanılıyor.

"https://kkis.osym.gov.tr" kullanıcı bilgilerini hatırlamayanlar bu bilgilerini, 444 6796 (ÖSYM) numaralı çağrı merkezinden öğrenebilecek.

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