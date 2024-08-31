DGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile son dakika DGS sonuç tarihi belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre 14 Ağustos'ta açıklanması beklenen DGS sonuçları takvimde belirtilen tarihte erişime açılmamıştı. Bu noktada ÖSYM sonuç ekranı ile son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?