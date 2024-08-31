Giriş Tarihi: 31.08.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
11:29
DGS sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı? ÖSYM ile son dakika DGS sonuç tarihi belli oldu mu?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarına dair araştırmalar hız kesemden devam ediyor. İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar, ÖSYM son dakika duyurularını yakından takip ediyor. 14 Ağustos tarihinde duyurulması beklenen sınav için eğitim bilgilerinin kontrolü nedeniyle açıklanmadığı duyurulmuştu. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?