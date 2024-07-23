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DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM merak edilen tarihi açıkladı! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
15:24
DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM merak edilen tarihi açıkladı! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS sonuçları için araştırmalar tarih yaklaştıkça hız kazandı. Haziran ayının son haftası binlerce öğrencinin katılımı ile yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM takvimi ile belli oldu. Bu noktada 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler sonuç sorgulama ekranı başında heyecanlı vekleyişini sürdürüyor. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o konu hakkında detaylı bilgiler...