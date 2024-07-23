Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM merak edilen tarihi açıkladı! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.07.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:24

DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM merak edilen tarihi açıkladı! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS sonuçları için araştırmalar tarih yaklaştıkça hız kazandı. Haziran ayının son haftası binlerce öğrencinin katılımı ile yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM takvimi ile belli oldu. Bu noktada 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrenciler sonuç sorgulama ekranı başında heyecanlı vekleyişini sürdürüyor. Peki, 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o konu hakkında detaylı bilgiler...

DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM merak edilen tarihi açıkladı! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

30 Haziran Pazar günü yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) kapsamında yapılan sınavda 50 sözel ve 50 sayısal sorudan oluşan 100 soruluk testi yanıtlayan adaylar DGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen sınavın sonuçları ösym.gov.tr adresinde olacak. Peki, DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte DGS sonuç tarihi...

DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM merak edilen tarihi açıkladı! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM merak edilen tarihi açıkladı! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM merak edilen tarihi açıkladı! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DGS KAÇ DAKİKA KAÇ SORU?

DGS sınavında 50 sözel 50 sayısal olmak üzere 100 soru sorulacak ve adaylara 135 dakika süre verilecek.

DGS SONUÇLARI O TARİHTE AÇIKLANACAK! ÖSYM merak edilen tarihi açıkladı! 2024 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

DİKEY GEÇİŞ ŞARTLARI

Sınava katılım sağlayacak adaylar DGS başvuru şartları için ÖSYM bilgilerini kontrol ediyor.

DGS'ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar başvuruda bulunabiliyor.

Yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvuru yapabilecek.

SON DAKİKA