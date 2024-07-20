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Haberler Yaşam DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 20.07.2024 18:56 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 18:56

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı sonuçları gündemdeki yerini aldı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak veya açık öğretimden örgün öğretime geçmek isteyen adaylar sınavdan aldıkları puanı öğrenmek istiyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler başlayacak. Peki; DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte, ÖSYM takvimi ile DGS sonuç tarihi...

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları araştırılıyor. ÖSYM takvimine DGS sonuç tarihi belli oldu. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

DGS SORU VE CEVAPLARI 2024 YAYINLANDI!
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 30 Haziran 2024 tarihinde saat 13.40'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 10 Temmuz 2024 tarihi saat 23.59'da sona erecek.

DGS SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
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