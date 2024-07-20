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DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 20.07.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
18:56
DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı sonuçları gündemdeki yerini aldı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlamak veya açık öğretimden örgün öğretime geçmek isteyen adaylar sınavdan aldıkları puanı öğrenmek istiyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercihler başlayacak. Peki; DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl sorgulanır? İşte, ÖSYM takvimi ile DGS sonuç tarihi...