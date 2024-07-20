DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI || DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları araştırılıyor. ÖSYM takvimine DGS sonuç tarihi belli oldu. Peki, DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...