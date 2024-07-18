DGS SONUÇ TARİHİ 2024 || DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu sorgulama ekranı

2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran'da yapılmıştı. Sonuçlar ösym.gov.tr adresi üzerinde adayların erişimine açılacak. Bu noktada ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte DGS sonuç tarihi...