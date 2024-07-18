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Haberler Yaşam DGS SONUÇ TARİHİ 2024 || DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 18.07.2024 19:17 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 19:17

DGS SONUÇ TARİHİ 2024 || DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu sorgulama ekranı

DGS sonuçları araştırılıyor. 30 Haziran'da binlerce adayın katılımı ile yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları bekleniyor. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. 50 sözel ve 50 sayısal sorudan oluşan 100 soruluk testin sonuçları Ağustos ayında erişime açılacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte detaylar…

DGS SONUÇ TARİHİ 2024 || DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı DGS sonucu sorgulama ekranı

2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı 30 Haziran'da yapılmıştı. Sonuçlar ösym.gov.tr adresi üzerinde adayların erişimine açılacak. Bu noktada ÖSYM son dakika duyuruları yakından takip ediliyor. Peki, DGS sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? İşte DGS sonuç tarihi...

DGS SONUÇ TARİHİ 2024 || DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı DGS sonucu sorgulama ekranı

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli oldu.

DGS sonuçları ise 14 Ağustos'ta açıklanacak.

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DGS SONUÇ TARİHİ 2024 || DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı DGS sonucu sorgulama ekranı

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS SONUÇ TARİHİ 2024 || DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı DGS sonucu sorgulama ekranı
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DGS SONUÇ TARİHİ 2024 || DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı DGS sonucu sorgulama ekranı
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