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DGS SONUÇ TARİHİ 2024 || DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 18.07.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
19:17
DGS SONUÇ TARİHİ 2024 || DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu sorgulama ekranı
DGS sonuçları araştırılıyor. 30 Haziran'da binlerce adayın katılımı ile yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları bekleniyor. ÖSYM takvimine göre DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. 50 sözel ve 50 sayısal sorudan oluşan 100 soruluk testin sonuçları Ağustos ayında erişime açılacak. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? İşte detaylar…