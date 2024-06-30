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DGS SORU VE CEVAPLARI BEKLENİYOR: 2024 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanır?
Giriş Tarihi: 30.06.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
10:19
DGS SORU VE CEVAPLARI BEKLENİYOR: 2024 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayınlanır?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 30 Haziran Pazar günü gerçekleşiyor. Binlerce adayın katılacağı sınavda 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans bölümlerine tamamlamak isteyen adaylar 135 dakikalık sınavın hemen arından DGS soru ve cevapları sorgulamasına başladılar. 50 sözel ve 50 sayısal sorusundan oluşan sınavda muhtemel puanlarını hesaplamak isteyen öğrenciler ÖSYM tarafından yayınlanacak olan soru kitapçığı ve cevap anahtarına yöneldiler. 14 Ağustos tarihinde açıklanacak sınavın soru ve cevapları gündemde. Peki, DGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte, DGS soru ve cevapları PDF indir