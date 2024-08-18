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Giriş Tarihi: 18.08.2024 00:16 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 00:16

DGS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2024 ÖSYM | DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması listesi

2024 DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırılıyor. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre oluşturacakları tercih listeler için 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarını dikkate alacak. Peki, 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile 4 yıllık üniversite DGS taban puanları 2024, kontenjanları, başarı sıralamaları ve dikey geçiş bölümleri...

DGS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2024 ÖSYM | DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması listesi

DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları, 2 yıllıktan 4 yıllığa geçiş yapmak isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. Eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar sınavdan aldıkları puanlara göre DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlarını göz önüne alarak tercih listelerini hazırlayacak. Peki, 2024 DGS taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte dikey geçiş bölümleri 2024 listesi ve tüm detaylar...

DGS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2024 ÖSYM | DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması listesi

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS tercihleri ile ilgili henüz tarihler duyurulmadı. Konu hakkında tarih aralığı açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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DGS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2024 ÖSYM | DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması listesi

DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

DGS taban puanları okulların en son alım yaptığı en düşük puanı ifade ediyor. 2024 yılı DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz belli olmadı.

DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

DGS kontenjanları ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olacak. DGS kılavuzunda adayların geçiş yapabilecekleri 4 yıllık lisans bölümlerinin adı, kontenjanları ile beraber özel koşulları yer alacak.

DGS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2024 ÖSYM | DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması listesi

Adaylar tercih sürecinde listelerini hazırlarken geçtiğimiz yılın DGS taban puanlarından yararlanabilirler. Aşağıdaki bağlantıdan üniversite ve bölümlerin 2023 DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2024 ÖSYM | DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması listesi

DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir.

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

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