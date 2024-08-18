Giriş Tarihi: 18.08.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
00:16
DGS TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI 2024 ÖSYM | DGS 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları, başarı sıralaması listesi
2024 DGS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırılıyor. Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar sınavdan aldıkları puan ve başarı sıralamasına göre oluşturacakları tercih listeler için 4 yıllık üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamalarını dikkate alacak. Peki, 2024 DGS taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile 4 yıllık üniversite DGS taban puanları 2024, kontenjanları, başarı sıralamaları ve dikey geçiş bölümleri...