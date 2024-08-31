DGS TABAN PUANLARI VE OKUL KONTENJANLARI 2024: ÖSYM tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı 4 yıllık kontenjanlar, okul sıralamaları

2024 DGS TABAN PUANLARI

DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Bu sebepten dolayı 2024 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı.

Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayabilecek. Aşağıdaki linkten üniversite ve bölümlerin DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ