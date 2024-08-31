Giriş Tarihi: 31.08.2024 18:58
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
18:58
DGS TABAN PUANLARI VE OKUL KONTENJANLARI 2024: ÖSYM tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı 4 yıllık kontenjanlar, okul sıralamaları
Dikey Geçiş Sınavı taban puanları sınav sonuçlarını bekleyen adayların gündeminde. DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. ÖSYM ekranından tercih işlemlerine başlayacak olan öğrenciler 4 yıllık lisans bölümlerini taban puanlarını ve sıralamalarını araştırmaya başladılar. Ön lisans eğitimlerini lisans bölümlerine tamamlayacak olan adaylar YÖK ATLAS sıralamaları ve kontenjanları doğrultusunda listelerini oluşturacak. Peki ÖSYM DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar