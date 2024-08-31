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Giriş Tarihi: 31.08.2024 18:58 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 18:58

DGS TABAN PUANLARI VE OKUL KONTENJANLARI 2024: ÖSYM tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı 4 yıllık kontenjanlar, okul sıralamaları

Dikey Geçiş Sınavı taban puanları sınav sonuçlarını bekleyen adayların gündeminde. DGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak. ÖSYM ekranından tercih işlemlerine başlayacak olan öğrenciler 4 yıllık lisans bölümlerini taban puanlarını ve sıralamalarını araştırmaya başladılar. Ön lisans eğitimlerini lisans bölümlerine tamamlayacak olan adaylar YÖK ATLAS sıralamaları ve kontenjanları doğrultusunda listelerini oluşturacak. Peki ÖSYM DGS üniversite taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

DGS TABAN PUANLARI VE OKUL KONTENJANLARI 2024: ÖSYM tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı 4 yıllık kontenjanlar, okul sıralamaları

Üniversitelerin başlamasına kısa bir kala DGS öğrencileri üniversitelerin taban puanlarını araştırmaya başladı. 4 yıllık bölümlere geçiş yapacak öğrenciler okulların puanlarını ve kontenjanlarını dikkate alarak puanlarına uygun listelerini hazırlayacak. İşte DGS taban puanları ve sıralamalar

DGS TABAN PUANLARI VE OKUL KONTENJANLARI 2024: ÖSYM tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı 4 yıllık kontenjanlar, okul sıralamaları

2024 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre, 2024 DGS sınav sonuç tarihi belli olmuştu. ÖSYM'nin ilan ettiği takvim doğrultusunda DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacaktı fakat açıklanmadı. 2024 DGS sınav sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Resmi bir açıklama geldiğinde yer vereceğiz.

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DGS TABAN PUANLARI VE OKUL KONTENJANLARI 2024: ÖSYM tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı 4 yıllık kontenjanlar, okul sıralamaları

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

DGS TABAN PUANLARI VE OKUL KONTENJANLARI 2024: ÖSYM tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı 4 yıllık kontenjanlar, okul sıralamaları

2024 DGS TABAN PUANLARI
DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Bu sebepten dolayı 2024 yılı DGS taban puanları henüz belli olmadı.

Ancak adaylar geçtiğimiz yıl açıklanan DGS taban puanlarını dikkate alarak tercih listelerini hazırlayabilecek. Aşağıdaki linkten üniversite ve bölümlerin DGS taban puanlarını inceleyebilirsiniz.

DGS TABAN PUANLARI 2024 İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TABAN PUANLARI VE OKUL KONTENJANLARI 2024: ÖSYM tercih kılavuzu ile Dikey Geçiş Sınavı 4 yıllık kontenjanlar, okul sıralamaları

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

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