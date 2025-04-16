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DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM DİB-MBSTS sınav sonuç tarihi merak ediliyor
Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 16.04.2025
16:38
DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM DİB-MBSTS sınav sonuç tarihi merak ediliyor
ÖSYM tarafından 12 Nisan Cumartesi günü uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sonrasında adaylar, yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişim sağladı. Sınavın ardından sonuçların ne zaman ilan edileceği merak konusu oldu. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, sınav sonuçları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek. Peki, 2025 DİB-MBSTS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?