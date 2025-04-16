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Haberler Yaşam DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM DİB-MBSTS sınav sonuç tarihi merak ediliyor
Giriş Tarihi: 16.04.2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 16:38

DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM DİB-MBSTS sınav sonuç tarihi merak ediliyor

ÖSYM tarafından 12 Nisan Cumartesi günü uygulanan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgi Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) sonrasında adaylar, yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarına erişim sağladı. Sınavın ardından sonuçların ne zaman ilan edileceği merak konusu oldu. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, sınav sonuçları ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenilebilecek. Peki, 2025 DİB-MBSTS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM DİB-MBSTS sınav sonuç tarihi merak ediliyor

DİB MBSTS sınav sonuçları sorgulama ekranı gündemde. https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden açıklanacak sınavlar sonrası adaylar tercihlerini yapmaya hazırlanacak.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, DİB MBSTS sınavı ne zaman açıklanacak?

DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM DİB-MBSTS sınav sonuç tarihi merak ediliyor

DİB - MBSTS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

12 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u ÖSYM tarafından erişime açıldı. Aşağıdaki uzantı üzerinden cevap anahtarı ve sorulara ulaşabilirsiniz.

SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

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DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM DİB-MBSTS sınav sonuç tarihi merak ediliyor

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin 2025 sınav takvimine göre, 2025-DİB-MBSTS sınavının sonuçları 6 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM DİB-MBSTS sınav sonuç tarihi merak ediliyor

DİB MBSTS NEDİR?

DİB-MBSTS, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görev yapan personelin mesleki bilgi seviyesini değerlendirmek amacıyla düzenlenmektedir. Sınavda, Temel İslami Bilgiler (Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid), Dinler Tarihi ve Mezhepler, Hitabet ve Mesleki Uygulamalar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Mevzuatı konularından sorular yer almaktadır.

DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM DİB-MBSTS sınav sonuç tarihi merak ediliyor