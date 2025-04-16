DİB-MBSTS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM DİB-MBSTS sınav sonuç tarihi merak ediliyor

DİB - MBSTS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

12 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-DİB-MBSTS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın %10'u ÖSYM tarafından erişime açıldı. Aşağıdaki uzantı üzerinden cevap anahtarı ve sorulara ulaşabilirsiniz.

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