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Giriş Tarihi: 11.09.2024 18:21 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 18:21

Dilan Polat ile Engin Polat’a kötü haber: Savcılık mütalaasını açıkladı işte istenen ceza!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. 40 yıla kadar hapisleri istenen ve 10 aydır çift, 2 hafta arayla serbest bırakıldı. Dilan ve Engin Polat çiftinin komşu kavgası nedeniyle yargılandıkları davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında değişik yapıldı. Engin Polat'ın 3 yıla kadar hapsi istenirken Dilan Polat'ın cezasıyla ilgili de çarpıcı bir gelişme yaşandı. İşte detaylar!

SEDA NUR GÜNAYDIN
Dilan Polat ile Engin Polat’a kötü haber: Savcılık mütalaasını açıkladı işte istenen ceza!

İstanbul Çekmeköy'de 2 Haziran 2023 günü lüks konakların bulunduğu sitede ikamet eden Engin ve Dilan Polat çifti, Engin Polat'ın doğum gününü kutladı.

Dilan Polat ile Engin Polat’a kötü haber: Savcılık mütalaasını açıkladı işte istenen ceza!

Katılımcı sayısının çokluğu nedeniyle komşusu Metin A. aracını sokak üzerine bıraktı. Bu sırada Polat çiftinin evindeki bir davetlinin bebeği ateşlenince park sorunundan dolayı taraflar adliyelik oldu.

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Dilan Polat ile Engin Polat’a kötü haber: Savcılık mütalaasını açıkladı işte istenen ceza!

Dilan Polat hakkında "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat için ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Dilan Polat ile Engin Polat’a kötü haber: Savcılık mütalaasını açıkladı işte istenen ceza!

DURUŞMA SAVCISI MÜTALAASINI GÜNCELLEDİ

İstanbul Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına sanıklar ve müştekiler katılmadı. Tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada bir önceki celse mütaalasını veren Cumhuriyet Savcısı, mütalaada değişikliğe gitti.

Dilan Polat ile Engin Polat’a kötü haber: Savcılık mütalaasını açıkladı işte istenen ceza!

Önceki celse mütalaada araç parkı yüzünden taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirten savcı, sanık Dilan'ın mağdur Metin ve eşi Esra'ya yönelik "hakaret", tehdit" ve "kasten yaralama" suçunun şikayet olmaması ve somut delil bulunmaması nedeniyle düşmesini talep etmişti.

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