Dilan Polat ile Engin Polat’a kötü haber: Savcılık mütalaasını açıkladı işte istenen ceza!

Dilan Polat hakkında "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat için ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 11 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.