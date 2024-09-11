Giriş Tarihi: 11.09.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
18:21
Dilan Polat ile Engin Polat’a kötü haber: Savcılık mütalaasını açıkladı işte istenen ceza!
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklandı. 40 yıla kadar hapisleri istenen ve 10 aydır çift, 2 hafta arayla serbest bırakıldı. Dilan ve Engin Polat çiftinin komşu kavgası nedeniyle yargılandıkları davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında değişik yapıldı. Engin Polat'ın 3 yıla kadar hapsi istenirken Dilan Polat'ın cezasıyla ilgili de çarpıcı bir gelişme yaşandı. İşte detaylar!