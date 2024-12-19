Dilan Polat mahkemede çıldırdı: Çocuklarımın üzerine yemin ederim ki iftira! Şok Ece Ronay iddiası

"O ŞİRKETLER YASADIŞI BAHİS İÇİN AÇILDI"

Duruşmada başka bir suçtan tutuklu olan tanık Emre Çiftçi, "Derkan Başer ve Veysel Şahin aracılığı ile Dilan Polat, Engin Polat ve Ahmet Gün'ü tanırım. Duruşma salonunda şahısların gördüğü kimlik bilgilerim devlet tarafından değiştirilmiştir. Engin Polat 2017 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yasadışı yollarla gitti. Jasminbet sitesinin müdürlüğünü ona verdik. Derkan Başer, Engin Polat'a kefil oldu. Uluslararası 5 ülke tarafından aranıyorduk. Bu yüzden Türkiye'ye yakın yerlere yakınlaştık. 2018 yılında yetki ben ve Derkan Başer'deydi. Derkan Türkiye pazarını eline aldı. Türkiye'de belli bir miktar hapis cezası yatıyorsun ve belli bir miktar parana el koyuluyor. Diğer ülkelerde daha fazla yaptırım var. Ahmet Gün ve Mustafa Özalp aracılığıyla şirketler açtırdık. Bu kişiler üzerinden Ahmet Gün aracılığı ile kendilerine organize ederek sisteme para girişi sağlandı. Bunlar MASAK üzerinden tespit ediliyordu. O yüzden bu kişiler üzerinden açılan şirketler pazara açıldı. Bu şahıslar kısa zamanda yüklü miktarda parayı şirketlerine aktardı" dedi.