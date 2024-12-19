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Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:56

Dilan Polat mahkemede çıldırdı: Çocuklarımın üzerine yemin ederim ki iftira! Şok Ece Ronay iddiası

Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Haklarında 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak Polat çifti için tahliye kararı çıktı. Tutuksuz yargılanan Polat çifti bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen tanıklar Engin Polat'ın illegal platformlar üzerinden para akışı sağladığını ileri sürdü. Duruşmada dinlenen tanıklara isyan eden Dilan Polat, "Çocuklarımın üzerine yemin ederim ki iftira atıyorlar" dedi. Engin Polat ise şirketlerin üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını istedi. Sıla Doğu ise "Lupus hastasıyım" şeklinde savunma yaptı. İşte davanın detayları...

SEDA NUR GÜNAYDIN
Dilan Polat mahkemede çıldırdı: Çocuklarımın üzerine yemin ederim ki iftira! Şok Ece Ronay iddiası

Kara para akladıkları iddiasıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında olduğu 28 şüpheli hakkında 75 sayfalık iddianame düzenlenmiş, savcılık Polat çiftinin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve '7258 Sayılı Futbol Ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis Ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından ayrı ayrı 40'ar yıla kadar hapsini istemişti.

Dilan Polat mahkemede çıldırdı: Çocuklarımın üzerine yemin ederim ki iftira! Şok Ece Ronay iddiası

4 TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz 4 Eylül 2023 günü Polatlar davasının ilk celsesi görülmüş, 3 gün süren duruşmada Polatlar ve beraberindeki 28 sanığın savunmaları mahkemece dinlenmişti. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki davanın ilk celsesi, adliyenin konferans salonunda başlamış, 3 günün sonunda mahkeme, tutuklu sanıklar Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün tutuklulukta geçirdiği süre, mevcut delil durumu gibi gerekçelerle tahliyelerine hükmetmişti.

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Dilan Polat mahkemede çıldırdı: Çocuklarımın üzerine yemin ederim ki iftira! Şok Ece Ronay iddiası

BU SEFER TUTUKSUZ OLARAK KATILDILAR
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat dahil 28 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci celsesi, saat 10.00 itibarıyla İstanbul Anadolu Adliyesi Konferans Salonu'nda başladı. Dilan Polat ve kardeşleri Sıla Doğu, Can Doğu'nun da aralarında bulunduğu sanıklar mahkeme salonunda yerini alırken geçtiğimiz celse tahliye edilen sanıklar Engin Polat, babası Sezgin Polat, kardeşi Kürşat Polat ve Ahmet Gün ise ilk kez duruşmaya tutuksuz olarak katıldı. Ayrıca sanıl avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Dilan Polat mahkemede çıldırdı: Çocuklarımın üzerine yemin ederim ki iftira! Şok Ece Ronay iddiası

"O ŞİRKETLER YASADIŞI BAHİS İÇİN AÇILDI"
Duruşmada başka bir suçtan tutuklu olan tanık Emre Çiftçi, "Derkan Başer ve Veysel Şahin aracılığı ile Dilan Polat, Engin Polat ve Ahmet Gün'ü tanırım. Duruşma salonunda şahısların gördüğü kimlik bilgilerim devlet tarafından değiştirilmiştir. Engin Polat 2017 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yasadışı yollarla gitti. Jasminbet sitesinin müdürlüğünü ona verdik. Derkan Başer, Engin Polat'a kefil oldu. Uluslararası 5 ülke tarafından aranıyorduk. Bu yüzden Türkiye'ye yakın yerlere yakınlaştık. 2018 yılında yetki ben ve Derkan Başer'deydi. Derkan Türkiye pazarını eline aldı. Türkiye'de belli bir miktar hapis cezası yatıyorsun ve belli bir miktar parana el koyuluyor. Diğer ülkelerde daha fazla yaptırım var. Ahmet Gün ve Mustafa Özalp aracılığıyla şirketler açtırdık. Bu kişiler üzerinden Ahmet Gün aracılığı ile kendilerine organize ederek sisteme para girişi sağlandı. Bunlar MASAK üzerinden tespit ediliyordu. O yüzden bu kişiler üzerinden açılan şirketler pazara açıldı. Bu şahıslar kısa zamanda yüklü miktarda parayı şirketlerine aktardı" dedi.

Dilan Polat mahkemede çıldırdı: Çocuklarımın üzerine yemin ederim ki iftira! Şok Ece Ronay iddiası

"ECE RONAY İLE GÖRÜŞTÜĞÜM İÇİN SOSYAL MEDYA HESAPLARIMI KAPATTIRDI"

Başka suçtan Bartın'da tutuklu bulunan tanık Erkan Şahin ise "Ben Engin-Dilan Polat ve Mustafa Özalp'ı tanırım. Ben Polat çiftiyle 2021 yılında Mustafa'nın ajansı üzerinden reklam için ortaklık yaptık. Ben sosyal medya fenomeniydim. Mıstık'la da internetten tanışmıştık. Bunun üzerine Polat çiftiyle bir süre çalıştık. Engin abinin telefonunu başkalarının telefonundaki bilgileri ele geçirmeyi sağlayan bir yazılım atmıştım. Dilan Polat benim sosyal medya hesabımı kapattırdı. Ece Ronay ile konuşmamamı söylemişlerdi. Mıstıkla aramızda sinkaflı sözler geçti. Dilan ve Engin Polat'ın telefonuna rat attım. İstediğiniz kişinin ismiyle istediğinize mesaj atabiliyorsunuz. Kişi tıkladığında onun bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Engin ve Dilan Polatla otururken Engin'in illegal platformlarda konuşmaları oluyordu. Kasa muhabbetlerinde büyük mevlalar konuşuyordu. Bitcoin hesap numaraları vardı, bunlar üzerinden para transferleri dönüyordu" dedi.

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