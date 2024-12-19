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Dilan Polat mahkemede çıldırdı: Çocuklarımın üzerine yemin ederim ki iftira! Şok Ece Ronay iddiası
Giriş Tarihi: 19.12.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
12:56
Dilan Polat mahkemede çıldırdı: Çocuklarımın üzerine yemin ederim ki iftira! Şok Ece Ronay iddiası
Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Haklarında 40 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak Polat çifti için tahliye kararı çıktı. Tutuksuz yargılanan Polat çifti bugün bir kez daha hakim karşısına çıktı. Duruşmada dinlenen tanıklar Engin Polat'ın illegal platformlar üzerinden para akışı sağladığını ileri sürdü. Duruşmada dinlenen tanıklara isyan eden Dilan Polat, "Çocuklarımın üzerine yemin ederim ki iftira atıyorlar" dedi. Engin Polat ise şirketlerin üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını istedi. Sıla Doğu ise "Lupus hastasıyım" şeklinde savunma yaptı. İşte davanın detayları...